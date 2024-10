Premier League De Ligt verursacht Elfmeter - Nächster Rückschlag für Man United Stand: 27.10.2024 17:06 Uhr

Wegen eines Fouls von Matthijs de Ligt hat Manchester United die nächste Niederlage in der Premier League hinnehmen müssen. Jarrod Bowen schoss West Ham United per Strafstoß in der Nachspielzeit zum 2:1 (0:0)-Sieg.

Trotz vehementer Proteste des ehemaligen Verteidigers des FC Bayern München hatte Schiedsrichter David Coote nach mehrminütiger VAR-Überprüfung auf Foulelfmeter gegen Manchester entschieden - und das zurecht. Die Bilder zeigten, dass de Ligt seinen Gegenspieler Danny Ings bei einem Rettungsversuch deutlich am Schienbein traf. Bowen behielt die Nerven (90.+1) und schoss West Ham vorbei an Man United.

Die "Red Devils" stecken unter Trainer Erik ten Hag weiter in der Krise und belegen nun den 14. Platz in der Premier League, in den vergangenen acht Partien gab es nur einen Sieg. Auch in der Europa League liegt Manchester mit drei Remis aus den ersten drei Spielen deutlich hinter den eigenen Erwartungen. Casemiro hatte vor dem Elfmeter-Treffer in der 81. Minute für den Ausgleich und Hoffnungen immerhin auf einen Punktgewinn gesorgt, das 1:0 erzielte Cysencio Summerville (74.).

Chelsea auf dem Weg in die Königsklasse

Derweil weiter auf dem Vormarsch ist der FC Chelsea - weil sich das Team beim 2:1 (1:1) gegen Newcastle United wieder auf seine besten Leute in der Offensive verlassen konnte. Nicolas Jackson (18.) und Cole Palmer (47.) schossen die Mannschaft des neuen Trainers Enzo Maresca mit ihren Toren zum siebten Sieg in den vergangenen neun Pflichtspielen. Chelsea belegt nun den vierten Platz und hat immer bessere Aussichten auf die Rückkehr in die Champions League.

Den Anschluss an die vordersten Plätze verloren dagegen die Tottenham Hotspur. Jean-Philippe Mateta (31.) besiegelte die 0:1 (0:1)-Niederlage der "Spurs" bei Crystal Palace, das von Oliver Glasner (ehemals Eintracht Frankfurt) trainiert wird.

Haaland schießt Manchester City an die Spitze

Am Samstag hatte Erling Haaland Manchester City nach seinem Wundertor in der Champions League zum nächsten Ligasieg geführt. Der norwegische Stürmer erzielte am Samstag beim 1:0 (1:0) gegen den FC Southampton seinen elften Premier-League-Treffer im neunten Spiel. Man City setzte sich damit vorerst an die Tabellenspitze.

Erling Haaland von Manchester City

Das Team von Pep Guardiola erhöhte damit den Druck auf den FC Liverpool, der am Sonntag (17.30 Uhr/Live-Ticker bei sportschau.de) im Topspiel beim FC Arsenal gefordert ist. Gewinnen die "Reds", liegen sie wieder einen Punkt vorne.

Haaland (5. Minute) traf diesmal nach Vorlage von Matheus Nunes aus kurzer Distanz unter die Latte. Gegen Sparta Prag (5:0) hatte er in der Königsklasse ein spektakuläres Tor mit der Hacke im Sprung erzielt.