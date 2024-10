Premier League Endlich angekommen - Kai Havertz blüht bei Arsenal auf Stand: 25.10.2024 17:54 Uhr

Nach einem schwierigen Start ist Kai Havertz zu einem Leistungsträger beim FC Arsenal gereift. Am Sonntag (27.10.2024) soll er seine "Gunners" im Spitzenspiel der Premier League gegen den FC Liverpool zum Sieg schießen.

Von Moritz Rommel

Als der FC Arsenal im Juli 2023 Kai Havertz für umgerechnet knapp 75 Millionen Euro verpflichtete, rieben sich nicht wenige Experten verwundert die Augen. Schließlich hatte Havertz in der vorausgegangen Saison beim FC Chelsea gerade mal mickrige zehn Scorerpunkte in 47 Einsätzen gesammelt. In einer Spielerberater-Umfrage von "The Athletic“ wählten ihn 20 aktive Spielerberater sogar zum schlechtesten Transfer des Sommers.

Und tatsächlich waren die Anfangsmonate für Havertz bei seinem neuen Klub schwierig. Er pendelte zwischen Startelf und Bankplatz, spielte mal im Mittelfeld und mal im Sturmzentrum. Etwas Zählbares kam dabei selten heraus. Doch sein Trainer Mikel Arteta forderte Geduld und vertraute auf den ehemaligen Leverkusener, der nach dem Jahreswechsel langsam seine Rolle fand.

Arteta hat dafür eine einfache Erklärung: "Er ist ein Spieler, der viel Liebe braucht. Er braucht das Gefühl, beschützt zu werden. Er muss die Chemie um ihn herum spüren."

Havertz trifft und trifft und trifft

Dieses Gefühl scheint der 53-malige deutsche Nationalspieler inzwischen zu spüren, denn Havertz ist im Norden Londons angekommen und aus der Startelf von Arteta nicht mehr wegzudenken. "Mit seinem Fußball-Verstand, seinem Verständnis für Räume und seinem Timing gibt er uns sehr viel. Seine Arbeitsmoral ist unglaublich. Er ist einer unserer wichtigsten Spieler im Moment" , schwärmte der Spanier Anfang Oktober nach dem Champions-League-Sieg gegen Paris Saint-Germain (2:0), in dem Havertz den wichtigen 1:0-Führungstreffer markiert hatte.

Der Aufwärtstrend des 25-Jährigen spiegelt sich auch in Zahlen wieder. Seit Mitte Februar dieses Jahres hat Havertz allein in der Premier League 13 Treffer erzielt und sieben aufgelegt. Nur Chelseas Überflieger Cole Palmer (28) und Erling Haaland (21) weisen in diesem Zeitraum noch mehr Scorerpunkte auf.

Sein Trainer hält aber nicht nur sportlich große Stücke auf ihn: "Ich denke, er ist ein großartiges Vorbild. […] Auch auf diesem Niveau gehört es dazu, mit schwierigen Situationen umzugehen und sie zu meistern. [...] Er ist ein erstaunliches Beispiel dafür" , erklärte der Spanier vor dem Spiel am vergangenen Wochenende beim AFC Bournemouth.

Mikel Arteta und Kai Havertz

Schwierige Vorzeichen vor dem Spitzenspiel

Jenes Auswärtsspiel in Bournemouth wurde für die "Gunners" allerdings zum Stolperstein. Durch die 0:2-Niederlage bei den "Cherries" steht Arsenal gegen Liverpool im heimischen Stadion unter Druck.

Im Spiel gegen den Spitzenreiter muss der Tabellendritte jedoch auf einige Leistungsträger verzichten. Abwehrchef William Saliba sah in Bournemouth früh die Rote Karte und ist gesperrt. Kapitän Martin Ödegaard, der sich bereits im September bei der Nationalmannschaft am Sprunggelenk verletzt hatte, wird weiterhin ausfallen.

Neuzugang Riccardo Calafiori verdrehte sich beim 1:0 Heimsieg in der Champions League gegen Donezk am Dienstag das Knie und ist ebenso fraglich wie Bukayo Saka, Jurrien Timber und Takehiro Tomiyasu. Schwierige Vorzeichen also für den 13-fachen englischen Meister.

Werden gegen Liverpool fehlen: William Saliba und Martin Ödegaard

Liverpool will sich absetzen

Doch auch der Tabellenführer reist nicht mit voller Kapelle nach London. Liverpool und Trainer Arne Slot, die unter der Woche einen 1:0-Auswärtssieg in der Champions League bei RB Leipzig feierten, müssen weiter auf Stammtorwart Alisson verzichten, zudem fällt Diogo Jota verletzt aus. Für die "Reds" bietet das Spiel die Chance, den Rivalen aus London früh in der Saison um sieben Punkte zu distanzieren und die Tabellenführung zu behaupten.

Trainer Slot ist sicher, dass seine Mannschaft eine enorm herausfordernde Aufgabe erwartet: "Es ist schwierig ein Auswärtsspiel gegen Arsenal zu gewinnen, […] aber wir werden es am Sonntag definitiv versuchen." Damit das gelingt, muss die bisher beste Defensive der Liga um Kapitän Virgil van Dijk insbesondere einen Spieler in den Griff bekommen: Kai Havertz.

