Premier League Stefan Ortega bei Man City - von 0 auf 100 im Titelkampf Stand: 05.04.2024 12:00 Uhr

Manchester City kämpft in der Premier League um die Titelverteidigung gegen den FC Liverpool und FC Arsenal. Stefan Ortega hat dabei schon einen wichtigen Beitrag geleistet.

Die Chance kam ziemlich unverhofft - aber Stefan Ortega hat sie genutzt. Vor vier Wochen zog sich Ederson, Stammtorhüter bei Manchester City, im Spiel beim FC Liverpool (1:1) eine Muskelverletzung zu und fällt nach wie vor aus. Ortega rückte in den Kasten der "Citizens", spielte schon gegen die "Reds" stark und zeigte auch darüber hinaus, wie sehr auf ihn Verlass ist.

Bessere Quote als Ederson

Gegen den FC Arsenal (0:0) hielt der ehemalige Keeper von Arminia Bielefeld die Null, dass es beim 4:1-Sieg gegen Aston Villa so reibungslos lief, hatte auch mit seinen Taten zu tun. Das führt dazu, dass der Ederson-Ersatz in seinen bisher fünf Premier-League-Einsätzen in dieser Saison mit 76,5 Prozent gehaltener Torschüsse eine deutlich bessere Quote als sein Torhüterkollege (65,75 Prozent) hat.

Die Stärke der Gegner bessert die Statistik weiter auf, so musste Ortega mit 2,6 Paraden pro Spiel durchschnittlich sogar häufiger eingreifen als Ederson (1,78). Der 31-Jährige bestätigte damit die Lobeshymnen seiner Kollegen. " Er ist ein unglaublicher Torhüter. Es ist nicht einfach, auf so eine Bühne zu kommen und so zu spielen ", sagte Abwehrspieler John Stones. Sein Trainer Pep Guardiola hatte sich schon mehrfach als Ortega-Fan geoutet.

Kommt Ortega zurück in die Bundesliga?

Für Man City war der Torhüter so in den Wochen der Topspiele in England ein wichtiger Faktor. So half er aber nicht nur seiner Mannschaft, sondern auch sich selbst. Denn Ortega macht sich aktuell viele Gedanken über seine Zukunft, und könnte wieder in die Bundesliga zurückkehren.

Bis Sommer 2025 läuft sein Vertrag in Manchester noch, möglich allerdings, dass er einen Wechsel nach Deutschland anstrebt. Der VfB Stuttgart gilt als Interessent, weil dort die Leihe von Alexander Nübel (FC Bayern München) ausläuft.

" Am Ende ist es nicht meine alleinige Entscheidung, meine Frau ist daran beteiligt, wir erwarten das zweite Kind. Ich bin nicht mehr Anfang 20, also muss ich jetzt klug entscheiden, was ich im Sommer mache ", sagte Ortega zuletzt nach dem Sieg gegen Aston Villa. " Es ist nicht so, dass ich den Verein drängen muss, mich zu verkaufen, sondern ich will einfach sehen, was passiert. "

Wer steht in Madrid im City-Kasten?

Soweit die ferne Zukunft, aber was passiert in den nächsten Wochen? Guardiola hatte zuletzt angedeutet, dass es bis zur Rückkehr Edersons nicht mehr lange dauern dürfte. Am Samstag (06.04.2024) bei Crystal Palace wird aller Voraussicht nach Ortega noch das City-Tor hüten, ob er auch am Dienstag (09.04.2024) im Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei Real Madrid die Gelegenheit erhält, sich international zu beweisen, ist offen.

Fakt ist aber: Ortega hat gezeigt, dass Guardiola sorgenfrei auf ihn zurückgreifen kann und er das Format für die Königsklasse hat, wo der Ersatztorhüter in dieser Saison bereits in den Gruppenspielen gegen RB Leipzig und bei Roter Stern Belgrad (beide 3:2) randurfte - zu diesem Zeitpunkt waren die "Citizens" aber schon sicher weiter. In der Premier League war es für die Meisterchancen aber elementar, dass Ortega im Titelkampf von 0 auf 100 durchgestartet ist.

Hinweis: Die Höhepunkte des Spiels Crystal Palace sehen Sie in der Sportschau am Samstag ab 18 Uhr in der ARD und im Livestream auf sportschau.de.