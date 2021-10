Premier League

Beim 2:2 (1:0) reichte der frühe Mutmacher von Pierre-Emerick Aubameyang nicht, um den Tabellennachbarn in die Knie zu zwingen. Am Ende reichte es aber mit viel Glück noch zu einem Punkt, der aber in der Tabelle auch nicht entscheidend weiterhilft: Arsenal steckt weiter tief im Mittelfeld fest und muss aufpassen, dass die Europaränge nicht schon in der Hinrunde außer Reichweite geraten.

Bittere Ballverluste

Dabei hatte es - wie so oft in der bisherigen Spielzeit - für die Gunners im ersten Durchgang noch sehr gut ausgesehen. Arsenal machte von Beginn an viel Druck und drängte das Team von Patrick Viera tief in die eigene Hälfte. Bereits nach sieben Minuten wurde der couragierte Auftritt belohnt: Pépés Schuss nach Doppelpass mit Takehiro Tomiyasu konnte Palace-Keeper Guaita nur zur Seite abwehren, Aubameyang nutzte den Abpraller aus spitzem Winkel zum 1:0.

Doch Arsenal verpasste es in der Folgezeit, entscheidend nachzulegen. Der schon oft angezählte Coach Mikel Arteta sah an der Seitenlinie, wie es sich Arsenal mit Ballbesitzfußball bequem machte, den entscheidenden Punch aber immer mehr vermissen ließ. Dazu kamen bittere Ballverluste, die den Gast wieder in die Partie zurückholten.