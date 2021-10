Premier League - Liverpools Salah zaubert gegen Watford

Durch das überlegene 5:0 (2:0) am Samstag (16.10.2021) beim FC Watford erklomm die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp am achten Premier-League-Spieltag zunächst die Tabellenspitze. Dreimal war der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino erfolgreich. Sadio Mane (9.), der zum 100. Mal in der höchsten Spielklasse traf, Firmino (37./52./90.+1) und Mohamed Salah (54.) schossen die weiteren Tore für das Klopp-Team.