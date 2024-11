Kosovo hatte Platz verlassen Nach Spielabbruch - UEFA erklärt Rumänien zum Sieger Stand: 20.11.2024 16:23 Uhr

Nach dem Abbruch des Nations-League-Spiels zwischen Rumänien und dem Kosovo hat die Europäische Fußball-Union das Spiel mit 3:0 für die Gastgeber gewertet. Zudem verhängte die UEFA eine Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro "gegen den Fußballverband des Kosovo wegen des ungebührlichen Verhaltens seiner Mannschaft", wie es in einer Mitteilung hieß.

Das gab die UEFA am Mittwoch (20.11.2024) bekannt. Die Entscheidung traf die Berufungskammer der UEFA, damit ist kein Einspruch mehr möglich. Dem Verband aus Kosovo steht nun nur noch der Gang zum internationalen Sportgerichtshof (CAS) offen.

Kosovo hatte wegen "Serbien"-Rufen den Platz verlassen

Die vom Deutschen Franco Foda trainierten Kosovaren waren in der Nachspielzeit am Freitagabend in Bukarest beim Stand von 0:0 geschlossen vom Feld gegangen.

Berichten zufolge reagierten die Kosovaren mit dem vorzeitigen Verlassen des Spielfeldes auf Provokationen rumänischer Fans, die auf den Tribünen "Serbien"-Schlachtrufe anstimmten.

Das sagte Kosovos Kapitän Amir Rrahmani bei einer anschließenden Pressekonferenz. Immer wieder hätten rumänische Zuschauer die Spieler des Kosovo mit "Serbien"-Rufen provoziert.

Rumänien steigt in die B-Liga auf

Durch die Spielwertung steht nun auch der Aufstieg Rumäniens in die B-Liga fest. Der frühere WM-Teilnehmer lag in der Tabelle drei Punkte vor dem Kosovo. Die Gastgeber müssen wegen rassistischen und diskriminierenden Verhaltens ihrer Fans das nächste Heimspiel aber vor leeren Rängen austragen. Außerdem setzte es mehrere Geldstrafen in Höhe von insgesamt 128.000 Euro.