Entscheidende Spieltage Nations League - Wer kommt weiter? Wem droht der Abstieg? Stand: 13.11.2024 20:08 Uhr

Deutschland steht schon im Viertelfinale, andere Nationen wie Belgien und England müssen zittern. Vor den letzten beiden Spieltagen gibt die Sportschau Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Die Ligaphase der Nations League biegt auf die Zielgeraden ein. Von Donnerstag bis Dienstag stehen die letzten beiden Spieltage an - und anders als für die deutsche Nationalmannschaft, die bereits fürs Viertelfinale qualifiziert ist, geht es für viele andere Nationen noch um einiges. Ob Aufstieg, Abstieg, Klassenerhalt, Viertelfinale oder Playoffs - die Sportschau gibt einen Überblick.

Gruppe A: Wer steht schon im Viertelfinale?

Bisher haben nur Deutschland und Europameister Spanien einen Platz im Viertelfinale sicher. Beide brauchen noch einen Sieg, um auch den Gruppensieg perfekt zu machen. Sie würden in der K.o.-Runde dann auf einen Gruppenzweiten der A-Liga treffen und hätten im Rückspiel Heimrecht. Auch Portugal hat als Spitzenreiter der Gruppe A1 eine gute Ausgangsposition vor den letzten beiden Spieltagen.

Besonders spannend ist es in der Gruppe A2: Hier liegt Italien mit einem Punkt Vorsprung vor Frankreich auf Rang eins, beide treffen am letzten Spieltag am Sonntag aufeinander. Es ist alles andere als unwahrscheinlich, dass erst dann die Entscheidung über den Gruppensieg fällt.

Gruppe B: Wer hat gute Chancen auf den Aufstieg?

Griechenland könnte hier für eine große Überraschung sorgen, denn das Team um den früheren Düsseldorfer Christos Tzolis führt die Gruppe B2 vor Vize-Europameister England an. Gewinnen die Griechen am Donnerstag zuhause gegen England, haben sie den Aufstieg in Liga A sicher. Nur der Gruppensieger steigt direkt auf, der Zweite trifft in den Playoffs auf einen Tabellendritten der höheren Spielklasse.

Will auch im Rückspiel gegen England wieder jubeln: Griechenlands Vangelis Pavlidis, hier nach seinem Treffer zum 1:0 im Hinspiel.

England geht stark ersatzgeschwächt in den Showdown: Gleich acht Nationalspieler haben sich verletzt abgemeldet, darunter Stars wie Trent Alexander-Arnold, Phil Foden und Cole Palmer. Für zusätzlichen Zündstoff sorgt zudem die späte Amtsübernahme von Thomas Tuchel, die dieser Tage breit diskutiert wird auf der Insel.

Während die Türkei in der Gruppe B4 den Aufstieg in Liga A schon am Samstag mit einem Sieg gegen Verfolger Wales klarmachen kann, wird es in der Gruppe B3 bis zum letzten Spieltag spannend bleiben. Hier liegen Österreich, Slowenien und Norwegen um Top-Star Erling Haaland gleichauf.

Die aktuelle Form spricht dabei für die Österreicher, die zuletzt zweimal in Folge gewonnen und Norwegen dabei sogar mit 5:1 geschlagen haben. Ähnlich eng geht es in Gruppe B1 zu. Hier hat selbst Schlusslicht Ukraine noch Chancen auf den Gruppensieg.

Wer muss um den Klassenerhalt bangen?

Besonders die Schweiz steht unter Druck. Der Tabellenletzte der Gruppe A4 muss am Freitag zuhause gegen Serbien gewinnen, sonst steht der vorzeitig Abstieg in Liga B fest. Retten sich die Schweizer noch auf Platz drei, bekommen sie in den Playoffs eine weitere Chance auf den Klassenerhalt. Bitter für die noch sieglose Nati: Mit Manuel Akanji, Nico Elvedi und Denis Zakaria fallen wichtige Spieler verletzt aus. Stattdessen könnten Frankfurts Aurèle Amenda und Hamburgs Miro Muheim ihr Debüt feiern.

Sieglos und jetzt auch noch verletzt: der Schweizer Innenverteidiger Nico Elvedi.

Mit Belgien steckt eine weitere namhafte Nation in Abstiegsgefahr. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco liegt als Tabellendritter der Gruppe A2 auf Kurs Richtung Playoffs. Platz zwei ist nur noch rechnerisch möglich. Schlecht sieht es derweil für die Tabellenletzten Israel und Bosnien Herzegowina aus. Verlieren sie ihre Spiele gegen Frankreich beziehungsweise Deutschland, stehen sie als Absteiger in die B-Liga fest.

Wie geht es nach dem Ende der Ligaphase weiter?

Am 22. November werden die Playoffs der K.O.-Runde ausgelost. Dann erfährt auch Deutschland, gegen wen es im Viertelfinale antritt. Die Viertelfinals werden dann vom 20. bis 25. März 2025 mit Hin- und Rückspiel ausgetragen, das gleiche gilt für die Auf- und Abstiegsplayoffs.

Die Gewinner der Viertelfinals treten in der Endrunde vom 4. bis 8. Juni gegeneinander an, die Spiele werden in einer der vier Teilnehmer-Nationen ausgetragen. Deutschland würde die Endrunde gerne ausrichten: "Wir bemühen uns, uns dafür zu qualifizieren - und dann auch austragende Nation zu sein. Wir haben mit der tollen EM gezeigt, dass wir es können. Auch mit der WM 2006", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt.

Was hat die Nations League mit der WM 2026 zu tun?

Die Platzierung in der Nations League ist wichtig für die Auslosung der Qualifikationsgruppen für die WM. Acht der zwölf Plätze in Lostopf 1 gehen an die acht Viertelfinalisten der Nations League. Wer das Viertelfinale verpasst, landet also nur in Lostopf 2 - und bekommt dann noch einen schwierigen Gegner aus Topf 1 zugelost. Die Ausgangsposition in der Qualifikation ist damit deutlich schlechter, denn nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM.