Nations League Frankreich schnappt Italien Gruppensieg weg Stand: 17.11.2024 22:42 Uhr

Frankreich braucht in Mailand einen deutlichen Sieg, um noch an Italien in der Nations-League-Tabelle vorbeizuziehen - und liefert dank eines Standard-Schützen.

Frankreich gewann am Sonntagabend in Italien mit 3:1 (2:1) und zog damit als Gruppensieger ins Viertelfinale ein. Dort wird auch Italien vertreten sein, aber nun als Zweiter auf einen Sieger der anderen Gruppen treffen - also möglicherweise auf Deutschland. Die Auslosung findet am Freitag in Nyon statt.

Frankreichs Sieggaranten waren Doppeltorschütze Adrien Rabiot (2., 65.) und vor allem Lucas Digne. Er bereitete beide Rabiot-Treffer mit Eckbällen vor und zirkelte einen direkten Freistoß in der 33. Minute so ans Aluminium, dass der Ball vom Rücken des italienischen Torwarts Guglielmo Vicario ins Netz prallte. Der Treffer wurde als Eigentor von Vicario gewertet.

Für Italien hatte Andrea Cambiaso (35.) zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt.

Tedescos Belgier verlieren erneut

Im anderen Spiel der Gruppe A2 besiegte Israel zwar Belgien mit 1:0 (0:0), hätte aber einen höheren Sieg mit drei Toren Unterschied gebraucht, um den direkten Abstieg als Tabellenletzter zu verhindern. Yarden Shua (86.) erzielte den Siegtreffer in Budapest, wo die Partie wegen des Gaza-Kriegs ausgetragen wurde.

Belgien muss als Tabellendritter im März in der Relegation gegen den Abstieg spielen. Nach der erneuten Niederlage steigt der Druck auf den viel kritisierten deutschen Trainer Domenico Tedesco.

Belgien uninspiriert

Dessen Elf, mit den Leipzig-Profis Arthur Vermeeren und Lois Openda sowie dem Stuttgarter Ameen Al-Dakhil in der Startelf, zeigte vor allem in der ersten Halbzeit einen uninspirierten Auftritt. Gegen den klaren Außenseiter Israel verhinderten nur eine starke Parade des Ex-Wolfsburgers Koen Casteels (38.) und das Lattenkreuz (45.+2) einen Pausenrückstand.

In der zweiten Halbzeit war Belgien etwas engagierter, Bayern-Keeper Daniel Peretz bekam im israelischen Kasten dennoch wenig zu tun. Einen abgefälschten Schuss von Johan Bakayoko (67.) lenkte der 24-Jährige über die Latte. Dann schlug die Stunde von Shua für Israel.

England und Norwegen aufgestiegen

In der Gruppe B hatten sich zuvor England (5:0 gegen Irland) und Norwegen (5:0 gegen Kasachstan) den direkten Aufstieg gesichert. Österreich fiel nach einem 1:1 gegen Slowenien auf Platz zwei zurück, hat aber genau wie Griechenland noch die Chance, über die Relegation in die A-Gruppe aufzusteigen.