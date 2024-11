Nations League Niederlande machen Viertelfinale klar Stand: 16.11.2024 23:01 Uhr

Durch einen deutlichen Sieg gegen Ungarn haben sich die Niederlande in der Nations League hinter Deutschland den Platz unter den letzten Acht gesichert.

Mit einem 4:0 (2:0)-Erfolg gegen Ungarn machte das Team von Bondscoach Ronald Koeman den zweiten Platz in der Gruppe A hinter Deutschland und den Einzug in die K.o.-Runde klar. Überschattet wurde die Partie von einem medizinischen Notfall. Ex-Bundesliga-Stürmer Adam Szalai, Teil des Trainer-Teams der Ungarn, musste in der ersten Halbzeit medizinisch notversorgt werden.

Nach der Unterbrechung sorgten Wout Weghorst (21./Handelfmeter), Cody Gakpo (45.+12/Foulelfmeter), Denzel Dumfries (64.) und Teun Koopmeiners (86.) für den Sieg "Oranjes", das zum Abschluss der Vorrunde am Dienstag bei Bosnien und Herzegowina antreten muss. Ungarn ist sicher auf Platz drei und wird der A-Gruppe der Nations League bleiben.

Türkei noch nicht sicher aufgestiegen

Derweil vergab die türkische Nationalmannschaft den ersten Matchball zum Aufstieg in die A-Gruppe. Der EM-Viertelfinalist kam in Kayseri nicht über ein 0:0 gegen Wales hinaus - auch, weil Kerem Aktürkoglu in der 89. Minute einen Foulelfmeter nur an den rechten Außenpfosten setzte. Mit elf Punkten ist die Ausgangslage des Spitzenreiters dennoch weiter gut. Bei dem noch punktlosen Schlusslicht Montenegro reicht den Türken am Dienstag ein Remis für Platz eins.

Nur bei einer türkischen Niederlage könnten die zweitplazierten Waliser mit einem Erfolg gegen Island noch den direkten Aufstieg in die A-Liga schaffen.

Schweden gelang dagegen schon den Sprung aus der C- in die B-Liga. Beim 2:1 (1:1) gegen die Slowakei konnten sich die Skandinavier einmal mehr auf Stürmer Viktor Gyökeres verlassen. Der Profi von Sporting Lissabon traf früh zur Führung (3.), dann gab er die Vorarbeit zum 2:1-Siegtreffer des ehemaligen Dortmunders Alexander Isak (48.).