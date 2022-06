Italien hielt dagegen und kam im Gegenzug zu seinem ersten Torschuss durch Davide Frattesi. Danach übernahm die Squadra Azzurra das Kommando im Spiel und griff - das deutsche Team quasi kopierend - früh im Spielaufbau an. Der Lohn folgte um ein Haar in der 35. Minute, als Stürmer Gianluca Scamacca etwas glücklich eine Schusschance bekam und den Ball links an den Außenpfosten setzte; Manuel Neuer im Tor Deutschlands hatte sich lang gemacht, griff aber nicht ein.

Präzision und Abstimmung fehlen

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich gezeigt: Gnabry und der als offensiver Verteidiger aufgestellte Henrichs auf der rechten Seite harmonierten besser als die linke Seite, auf der Leroy Sané extrem wenig gelang. Viele Spieler auf beiden Seiten hatten zudem Standschwierigkeiten auf dem sehr stark gewässerten Rasen.

Die allerdings waren es nicht, die die größte Torchance der DFB -Mannschaft vereitelten: Bei einem Konter herrschte zwar große Überzahl der deutschen Spieler, aber die Laufwege und die Präzision im Abspiel stimmten nicht. Zusätzlich keine Entschlussfreudigkeit und eine inzwischen sortierte italienische Abwehr resultierten in einem Gewaltschuss Gnabrys aus etwa 18 Metern, der jedoch klar übers Tor ging.

Italien nach der Pause stark

Nach dem Seitenwechsel brannten die Hausherren ein spielerisches Feuerwerk im Stadio Renato Dall'Ara ab. Scamacca per Kopf und Lorenzo Pellegrini mit einem Schuss verfehlten knapp. Die Einwechslungen von Jonas Hofmann (für Henrichs) und Jamal Musiala (für Sané) störten den Spielfluss der Italiener. Doch als Flick erneut Umstellungen in seiner Mannschaft vornahm, fiel die Führung der Mannschaft von Trainer Mancini.

Denn der kurz zur eingewechselte Wilfried Gnonto setzte sich auf der rechten Seite locker gegen Thilo Kehrer druch und passte mit viel Geschwindigkeit in die Mitte. Dort hatten die Innenverteidiger Antonio Rüdiger und Niklas Süke Pellegrini aus den Augen verloren, der freistehend aus kurzer Distanz einschieben konnte.

Ausgleich postwendend

Hofmann eroberte einen vom eingewechselten Kai Havertz verlorenen Ball zurück und schlug den Ball vors Tor der Squadra. Dort sprang der Ball zwar an den Arm von Timo Werner, aber nicht regelwidrig. Kimmich nahm aus zwölf Metern Maß und traf links ins Tor der Gastgeber. Ilkay Gündogan (für Thomas Müller ins Spiel gekommen) hätte wenig später nach Vorarbeit von Havertz und Musiala sogar noch erhöhen können, aber Donnarumma parierte den Schuss des Mittelfeldspielers wie auch einen weiteren von Kimmich wenig später. Danach spielten beide Teams zwar noch auf den Siegtreffer, aber dieser wollte nicht mehr fallen.

Aufs deutsche Team und den bislang ungeschlagenen Nationaltrainer Flick warten binnen elf Tagen drei weitere Härtetests. Bereits am kommenden Dienstag (07.06.22) heißt für die deutsche Nationalmannschaft der Gegner England, der vor der deutschen Mannschaft mit 0:1 gegen Ungarn verlor. Am kommenden Samstag läuft die DFB-Elf gegen Ungarn auf (11.06.22), am 14.6. dann erneut gegen Italien (Mönchengladbach).