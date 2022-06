BVB, Bayern, Chelsea - drei Blöcke in der Nationalmannschaft

Süle als Profi des BVB gezählt, stehen sieben Spieler des FC Bayern im Kader des DFB . Daher ist wieder ein Begriff zu hören, mit dem der deutsche Fußball eine Tradition verbindet: Blockbildung. "Für die Nationalmannschaft war es immer gut, wenn wir ein, zwei Blöcke hatten, weil die Spieler sich kennen und Vertrauen zueinander haben“ , sagte Oliver Bierhoff, der Direktor des DFB.

Rüdiger in der Innenverteidigung wohl gesetzt

Zwei Blöcke unter einem Trainer zu vereinen, der den größeren Block schon aus seiner Zeit bei den Bayern kennt, hört sich erfolgversprechend an, aber in der Praxis gibt es viele Aspekte zu beachten. Etwa Innenverteidiger Antonio Rüdiger, der offiziell noch als Spieler des FC Chelsea geführt wird, aber bald bei Real Madrid sein Geld verdienen wird. Er dürfte seinen Platz mit Blick auf die Weltmeisterschaft sicher haben, und da Flick ein Anhänger der Viererkette ist, bliebe nur ein Platz für Süle oder Schlotterbeck frei.

Zwei Profis, die schon in der vergangenen Saison beim BVB spielten, sind vom Status einer festen Größe in der Nationalmannschaft dagegen weit entfernt. Marco Reus fällt wegen eines Infekts gegen Italien und vermutlich auch am 7. Juni in München gegen England aus, Julian Brandt ist zu wechselhaft in seinen Leistungen und eher Kandidat für Einwechslungen.

"Absoluter Powerfußball"

Sobald Reus ins Training einsteigen kann, wird aber auch bei ihm Edin Terzić profitieren, denn von der Spielidee her ähnelt er Flick sehr. "Extrem intensiv gegen den Ball, hoch pressen, frühe Ballgewinne. Absoluter Powerfußball“, beschrieb Leon Goretzka das Vorhaben der Nationalmannschaft.

Die Nationalmannschaft dürfte davon profitieren, dass Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, Terzić und Flick auf einer Welle funken, auch wenn Nagelsmann bei den Bayern deutlich häufiger die Grundformation wechselt. Die Prinzipien aber bleiben gleich, und daher kommt dem Bundestrainer zugute, dass es einen dritten Block in der Nationalmannschaft gibt, den des FC Chelsea.

Drei Blöcke - BVB, Bayern, Chelsea

Rüdiger zählt zwar bald nicht mehr dazu, aber er ist genau wie Timo Werner und Kai Havertz von Thomas Tuchel auf den Fußball gedrillt, mit dem Deutschland den Anspruch erhebt, trotz zwei aufeinanderfolgender schwacher Turniere in Katar den Titel zu holen.