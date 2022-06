Antonio Rüdiger wechselt vom FC Chelsea zu Real Madrid

Rüdiger selbst und die beiden Klubs verkündeten den lange vermuteten Wechsel am Donnerstag (02.06.2022). "Ich bin sehr gespannt auf die bevorstehenden Aufgaben und kann es kaum abwarten, meine ersten Spiele für diesen großen Klub zu spielen", schrieb Rüdiger bei Twitter.

Der 29 Jahre alte Abwehrspieler unterschreibt beim Champions-League-Sieger einen Vierjahresvertrag. Er soll am 20. Juni offiziell in Madrid vorgestellt werden. Aktuell weilt er mit der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach, wo sich die DFB-Elf auf die Nations League vorbereitet.