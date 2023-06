DFB-Elf vor dem Spiel gegen Kolumbien Malick Thiaw - der Lichtblick von Warschau Stand: 19.06.2023 19:34 Uhr

In einer an Lichtblicken aktuell sehr armen DFB-Mannschaft ist Malick Thiaw von der AC Mailand die positive Erscheinung. Im Test gegen Kolumbien soll er wieder von Beginn an ran.

Für Hansi Flick ist der Fall klar: " Malick wird auf jeden Fall spielen ", kündigte der Bundestrainer nach dem Abschlusstraining auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main an. Malick heißt mit Nachnamen Thiaw, spielt als Verteidiger beim AC Mailand und ist einer der wenigen Lichtblicke in der aktuell an Lichtblicken sehr armen deutschen Nationalmannschaft.

Am vergangenen Freitag (16. Juli 2023) beim 0:1 gegen Polen feierte der gebürtige Gelsenkirchener sein gelungenes Debüt. Und auch am Dienstag soll Thiaw - gesprochen: Ciao, wie der Italien-affine Rudi Völler am Sonntag noch einmal erklärte - gegen Kolumbien (Dienstag, 20.45 Uhr in der Audio-Livereportage) in der Dreierkette zum Einsatz kommen.

Thiaw als Argument für Flicks Verbleib

Der DFB-Sportdirektor freute sich nicht nur über den an laue Sommernächte und Mofafahren ohne Helm gemahnenden Namen, sondern auch über die Leistung des 21-Jährigen. " Die Entdeckung " sei Thiaw gewesen, so Völler. Und war damit nicht alleine: " Er hat sehr solide und sehr reif gespielt ", sagte auch Flick.

Thiaw ist neben Ilkay Gündogan so etwas wie die personifizierte Hoffnung der DFB-Elf für das Testspiel auf Schalke - und von Hansi Flick persönlich. Die aufkommenden Gerüchte um eine mögliche Ablösung des Bundestrainers konterten die Verantwortlichen unter anderem mit Verweis auf den Einsatz des Verteidigers. Ohne die hart kritisierte Experimentierfreude des Bundestrainers, wäre der " wunderbare Fußballer " Thiaw der breiten Öffentlichkeit verborgen geblieben, argumentierte Völler.

In Mailand auf Anhieb wichtige Rolle

Woher diese erstaunliche Reife in noch jungen Jahren? Der Schlüssel, erklärte der in Düsseldorf geborene Sohn eines senegalesischen Torwarts und einer Leichtathletin aus Finnland, läge in seinem Wechsel von Schalke zur AC Mailand im vergangenen Sommer. " Ich bin Mailand unglaublich dankbar für die Entwicklung und dass sie mir die Chance gegeben haben. Ich hatte erwartet, dass ich nicht sofort dort spielen würde, weil ich von Schalke zum italienischen Meister gekommen bin. Aber ich bin mit der Entwicklung sehr zufrieden ", erzählte er in Warschau in den Stadion-Katakomben.

Und die Entwicklung ist noch längst nicht am Ende. Schon jetzt fühlt er sich in Dreier- wie Viererkette gleichermaßen wohl. " Ich passe mich an ", sagte er. Nur, dass der U21-Europameister von 2021 wegen seines Aufstiegs bei der Junioren-EM ab Mittwoch fehlt, bedauerte er. " Ich drücke den Jungs die Daumen ", sagte Thiaw. " Wir haben eine Top-Mannschaft und ich bin mir sicher, dass sie sehr gut abschneiden werden ." Auch ohne den Lichtblick von Warschau.