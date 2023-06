Länderspiel in Warschau Nächster Rückschlag: Deutschland verliert in Polen Stand: 16.06.2023 23:04 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat beim Test-Länderspiel in Polen eine Niederlage kassiert und rund ein Jahr vor Beginn der Heim-EM den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen.

Beim 0:1 vor 60.000 Fans im Warschauer Nationalstadion erzielte Jakub Kiwior (31.) das Tor für die Gastgeber. Nach dem zuletzt mageren 3:3 im Benefizspiel gegen die Ukraine gab es damit auch im zweiten Testspiel keinen Sieg.

Flick mit neun Veränderungen

Flick nahm gegenüber dem Ukraine-Spiel neun Veränderungen in seiner Startelf vor. Der 21-jährige Malick Thiaw kam zu seinem Länderspieldebüt. Neben dem Innenverteidiger spielten Antonio Rüdiger und Thilo Kehrer in der Dreierkette vor Torhüter Marc-Andre ter Stegen, davor agierte Emre Can auf der Sechser-Position.

Einzig Rüdiger und Kapitän Joshua Kimmich tauchten wieder in der Startelf auf. Über die Außenpositionen kamen Jonas Hofmann und Benjamin Henrichs. In der Offensive spielten Kai Havertz, Jamal Musiala und Florian Wirtz. Die polnische Auswahl wurde vom früheren Dortmunder Jakub Blaszczykowski angeführt, der sein nach einer vierjährigen Pause sein 109. und letztes Länderspiel als Kapitän absolvierte. Im Sturm lief der zweimalige Weltfußballer und langjährige Bayern-Profi Robert Lewandowski auf.

Das neuformierte deutsche Team brauchte trotz teils langer Ballbesitzphasen lange, um zur ersten Torchance zu kommen. Man merkte der Mannschaft an, dass sie so noch nie gemeinsam gespielt und die defensive Stabilität zunächst Priorität hatte. Erster emotionaler Höhepunkt war Blaszczykowskis Auswechslung nach rund 15 Minuten.

Gegentor nach einer Ecke

Erst in der 23. Minute zwang Kehrer mit einem Weitschuss Torwart Wojciech Szczesny zum ersten Arbeitseinsatz. Der parierte den Aufsetzer aber sicher. Ansonsten taten sich die Deutschen enorm schwer mit der dicht gestaffelten polnischen Abwehr. Nach knapp einer halbe Stunde musste sich Szczesny bei einem Schuss von Havertz schon mehr strecken.

Das Tor fiel dann aber aus heiterem Himmel auf der Gegenseite. Bei einer Ecke stand Jakub Kiwior zu frei, kam vor Kehrer mit dem Kopf an den Ball und traf aus acht Metern per Aufsetzer zum 1:0 für die Polen – und das trotz aller Vorsicht und erneut bei einer Standard-Situation, bei der in der Abwehr schlichtweg die Zuordnung fehlte. Und das war es dann auch schon in einer ansonsten ereignisarmen ersten Halbzeit, mit der auch der israelische Schiedsrichter Orel Grinfeld keine Probleme hatte.

Doppelchance nach der Pause

Die Deutschen starteten überraschend mit einer Doppelchance in die zweite Hälfte. Zunächst parierte Szczesny einem strammen Schuss des eingewechselten und dann sehr agilen Robin Gosens aus spitzem Winkel, wenig später traf Kimmich aus 20 Metern nur die Latte. Danach war er dann aber auch schon wieder verpufft, der deutsche Angriffsschwung.

Stattdessen präsentierte sich das Team erneut fehleranfällig. Zunächst musste Thiaw mit einem Foul an Michal Skoras einen Fehlpass von Kimmich ausbügeln und kassierte dafür Gelb, wenig später war er nach einem langen Pass der Polen im Laufduell mit Arkadiusz Milik gefordert, klärte die Aktion aber sauber. Überhaupt war Thiaw ein Lichtblick im deutschen Spiel. In der 66. Minute dann mal wieder eine deutsche Chance, doch Havertz scheiterte nach schöner Einzelleistung im Strafraum an Szczesny.

Szczesny am Ende überragend

Flick brachte mit Leroy Sané und Niklas Füllkrug zwei neue Offensivkräfte, doch die Schlussoffensive ließ auf sich warten. Gefährlich wurde es in Minute 78 nach einem Freistoß von der rechten Seite, doch Thiaw scheiterte nach schöner Vorarbeit von Rüdiger mit einem sehenswerten Drehschuss an Szczesny. In der Folge drängten die Deutschen auf den Ausgleich, mussten aber auch immer wieder gefährliche Konter der Polen verteidigen. In der 88. Minute kratzte der überragende Szczesny dann noch einen Kopfball von Marius Wolf von der Torlinie und parierte anschließend einen Kopfball von Leon Goretzka. Am Ende reichte es nicht mehr zum Ausgleich für die DFB-Elf.

Rüdiger: "Es fehlt die Gier, der letzte Pass"

"Das ist sinnbildlich für uns. Die treffen sofort mit einer Chance" , sagte Rüdiger in der ARD-Sportschau: "Es fehlt die letzte Gier, der letzte Pass, und dann verliert man so ein Spiel." Enttäuscht war auch Gosens. "Ich habe gehofft, dass wir endlich mal ein Erfolgserlebnis feiern, in Aufbruchsstimmung kommen, das Land hinter uns kriegen" , sagte er, "wir wissen alle, dass das nur über Resultate, über Siege geht. Wir haben eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt, aber man muss sich auch endlich mal belohnen."

Flick war vor allem mit der ersten Halbzeit unzufrieden. "Das war zu wenig", sagte er: "Die Mannschaft hat es in der zweiten Halbzeit versucht, muss da aber noch zwingender vor dem Tor werden." Doch der Bundestrainer versprach: "Wir werden nächstes Jahr im Juni eine Mannschaft haben, die funktioniert."

Für das deutsche Team geht es am Dienstag (20.06.2023) mit einem weiteren Testspiel weiter. Dann ist in Gelsenkirchen Kolumbien der Gegner.