Beim Länderspiel gegen Deutschland Blaszczykowski feiert emotionalen Abschied Stand: 16.06.2023 21:20 Uhr

Jakub Blaszczykowski hat beim Länderspiel Polen gegen Deutschland in Warschau einen emotionalen Abschied gefeiert. Der ehemalige Bundesligaspieler wird nicht mehr für die Nationalelf auflaufen.

Beim Länderspiel am Freitagabend (16.06.2023) wurde Blaszczykowski, der Mann mit der Rückennummer 16, wie zuvor angekündigt nach 16 Minuten ausgewechselt. Er verließ den Rasen durch ein Spalier seiner Mitspieler und wurde vor den Katakomben von seiner Familie in die Arme geschlossen, die Fans in Warschau feierten ihn mit Sprechchören.

Während des Testspiels hatte Blaszczykowski in der 13. Minute sogar noch die Chance auf ein Tor zum Abschied. Im Laufduell mit Malick Thiaw war aber der 21 Jahre alte Debütant der DFB-Auswahl schneller.

Blaszczykowski: "Ende eines Traums"

" Es wird schwer für mich, meine Gefühle im Zaum zu halten. Ich würde es gerne tun, aber es wird unmöglich sein. Das ist das Ende meines Traums ", hatte der ehemalige Dortmunder schon vor dem Anpfiff gesagt. Der 37-Jährige war nach vier Jahren noch einmal in die polnische Auswahl zurückgekehrt, insgesamt trug er in 109 Spielen das Natonaltrikot und erzielte 21 Tore. Blaszczykowski kam zuletzt nach einem Kreuzbandriss nur auf zwei Kurzeinsätze für den Zweitligisten Wisla Krakau.

" Die Nationalmannschaft hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Solange ich mich erinnern kann, war es mein Traum, für sie zu spielen, unser Land zu vertreten. Das Spiel ist das Ende einer Etappe ", sagte "Kuba" und fügte an: " Ein Teil von mir wird diesen Schmerz für immer spüren ."