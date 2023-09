Vertrag bis nach der EM gültig Julian Nagelsmann offiziell neuer Bundestrainer Stand: 22.09.2023 11:54 Uhr

Nun ist es offiziell: Der DFB hat bestätigt, dass Julian Nagelsmann neuer Bundestrainer der Nationalmannschaft wird. Er sei "der Wunschtrainer" gewesen, sagte Sportdirektor Rudi Völler.

Einen entsprechenden Beschluss segneten die zuständigen Gremien am Freitag (22.09.2023) bei einer Sitzung in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt am Main ab. Nagelsmann wurde vom Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung der DFB GmbH einstimmig bestätigt. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler hatten ihn als neuen Mann vorgeschlagen.

"Große Lust, diese Herausforderung anzunehmen"

"Wir haben eine Europameisterschaft im eigenen Land. Das ist etwas Besonderes - etwas, das alle paar Jahrzehnte mal vorkommt. Dieser Tatsache, ein großartiges Turnier in einem großartigen Land zu haben, ordne ich alles unter. Ich habe große Lust, diese Herausforderung anzunehmen", sagte Nagelsmann in der Mitteilung: "Wir werden im kommenden Jahr ein eingeschworener Haufen sein."

Völler: "Unser Wunschkandidat"

Völler hat den neuen Fußball-Bundestrainer Nagelsmann in höchsten Tönen gelobt. "Er ist nicht nur ein absoluter Fußball-Fachmann, sondern hat auf all seinen Stationen - in für einen Cheftrainer sehr jungen Jahren - bereits bewiesen, dass er eine Mannschaft und das gesamte Umfeld motivieren und mitreißen kann", sagte Völler in der offiziellen Pressemitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag. Nagelsmann sei "unser Wunschkandidat als Bundestrainer" gewesen, sagte Völler: "Sein Feuer für den Fußball ist spürbar und ansteckend. " Völler (63) ist überzeugt: "Julian Nagelsmann wird mit seinen Qualitäten und seiner Persönlichkeit an entscheidender Stelle dazu beitragen, dass wir alle gemeinsam im Sommer eine tolle Europameisterschaft im eigenen Land erleben werden."

DFB-Präsident Bernd Neuendorf stimmte zu: "Julian Nagelsmann ist ein herausragender Trainer, der seine neue Aufgabe mit höchster Motivation angeht." Er sei überzeugt, dass Nagelsmann "dafür sorgen wird, dass die Nationalmannschaft ihre Fans begeistert und die EURO auch sportlich ein Erfolg wird".

Wagner und Glück werden Co-Trainer

Der 36 Jahre alte Nagelsmann wird somit wie zuvor schon mal beim FC Bayern München Nachfolger von Hansi Flick, der am 10. September nach einer am Abend zuvor erlittenen 1:4-Niederlage gegen Japan freigestellt worden war. Völler hatte nach Hansi Flicks Aus die Nationalmannschaft für ein Spiel (2:1 gegen Frankreich) übernommen.

Als Co-Trainer stehen Nagelsmann der frühere Nationalspieler Sandro Wagner (35) und sein langjähriger Vertrauter Benjamin Glück (37) zur Seite. Sein Debüt wird Nagelsmann auf der US-Tour (ab 9. Oktober) geben. Dort trifft die DFB-Auswahl am 14. Oktober (21.00 Uhr MEZ/RTL) in Hartford auf die USA und am 18. Oktober (2.00 Uhr MEZ) in Philadelphia auf Mexiko.

Jüngster Bundesligatrainer der Geschichte

Schon seit Tagen zeichnete sich die nun gefundene Lösung ab. Der DFB hatte bereits am Dienstag "gute Gespräche" nach einem ersten Treffen bestätigt. Nagelsmann war im März 2023 beim FC Bayern freigestellt worden, nachdem die Münchner ihn im Sommer 2021 für eine kolportierte Ablöse von 25 Millionen Euro von RB Leipzig geholt hatten. Seine erste Trainerstation in der Bundesliga war die TSG Hoffenheim. Als er die Mannschaft aus dem Kraichgau übernahm, wurde Nagelsmann mit 28 Jahren zum jüngsten Trainer der Bundesligageschichte.