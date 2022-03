Statt DFB-Team: Salih Özcan will künftig für die Türkei spielen

Özcan schrieb bei Instagram, dass ihn seine Entwicklung an einen Punkt gebracht habe, an dem er als Fußballer eine Entscheidung treffen müsse: "Möchte ich für die Nationalmannschaft meines Geburtslandes Deutschland spielen? Oder für das Land, in dem meine Eltern geboren sind - die Türkei? Ich habe am Ende eine Entscheidung aus Überzeugung getroffen" , schrieb Özcan. "Ich möchte für die Türkei spielen."

Özcan mit Deutschland U21-Europameister

Özcan wurde in Köln geboren und spielt seit seinem neunten Lebensjahr spielt er für den 1. FC Köln. 2019/20 spielte er eine Saison auf Leihbasis bei Holstein Kiel.

Seit 2012 spielte Özcan in den Auswahlmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes und wurde von der U15 bis zur U21 in jedes Team berufen, er erhielt 2017 die Fritz-Walter-Medaille als Deutschlands bester U19-Spieler. Mit der U21 gewann er 2021 die Europameisterschaft und kam dort unter Bundestrainer Stefan Kuntz in fünf von sechs Spielen zum Einsatz.

Kuntz wird nun auch in der Türkei künftig sein Trainer sein. Dieser habe ihm "seine Bedeutung für die türkische Nationalmannschaft vermittelt", schrieb Özcan. Kuntz berief Özcan umgehend für das A-Länderspiel der Türkei am Dienstag gegen Italien im türkischen Konya. Die Türkei war im Halbfinale der Playoffs der europäischen WM-Qualifikation mit einem 1:3 gegen Portugal gescheitert. Die WM wird Özcan also verpassen.