Turnierstart am 14. Juni DFB-Team - so sieht der Fahrplan bis zur EURO aus Stand: 26.03.2024 11:03 Uhr

Nach den Länderspielen gegen Frankreich und die Niederlande kommt die Nationalmannschaft erst nach Abschluss der Saison wieder zusammen. Das Programm bis zur EURO im eigenen Land.

Nach den beiden Länderspielen im März, gegen Frankreich und die Niederlande, kommt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erst kurz vor der anstehenden Europameisterschaft im Sommer zusammen.

Klub-Saison läuft bis 1. Juni

Entscheidend dabei ist der letzte Bundesliga-Spieltag am 18. Mai. Eine Woche später steigt in Berlin das DFB-Pokalfinale, widerum eine Woche später, am 1. Juni, steht in London das Champions-League-Finale auf dem Programm. Spätestens danach haben alle Nationaltrainer ihre Kader beisammen.

Gut möglich, dass einzelne Spieler zum nächsten Trainingslager in Thüringen ab 26. Mai noch nicht zur Nationalmannschaft stoßen können. Wer dabei sein wird, steht bereits Mitte Mai fest. Die Bekanntgabe des Kaders wird voraussichtlich Mitte Mai und damit vor dem letzten Bundesliga-Spieltag stattfinden.

Fahrplan bis zur EURO 2024 Datum Ereignis Ort Mitte Mai Nominierung EM-Kader Frankfurt 18. Mai Letzter Bundesliga-Spieltag 25. Mai DFB-Pokalfinale Berlin 26. bis 30. Mai Trainingslager in Thüringen Blankenhain ab 31. Mai Trainingslager im EM-Quartier Herzogenaurach 1. Juni Champions-League-Finale London 3. Juni Testspiel gegen Ukraine Nürnberg 7. Juni Testspiel gegen Griechenland Mönchengladbach 7. Juni Mitteilung des finalen EM-Kaders an die FIFA Nyon 9. Juni Spätester Einzug ins EM-Quartier Herzogenaurach 14. Juni 1. EM-Gruppenspiel gegen Schottland München 19. Juni 2. EM-Gruppenspiel gegen Ungarn Stuttgart 23. Juni 3. EM-Gruppenspiel gegen die Schweiz Frankfurt 29. Juni bis 2. Juli Mögliches EM-Achtelfinale 5./6. Juli Mögliches EM-Viertelfinale 9./10. Juli Mögliches EM-Halbfinale Dortmund/München 14. Juli Mögliches EM-Finale Berlin

Trainingslager in Thüringen und Herzogenaurach

Vom 26. bis 30. Mai wird der DFB-Tross ein Trainingslager in Blankenhain beziehen. Von Thüringen aus geht es dann Herzogenaurach in Franken nahe Nürnberg für das zweite Trainingslager, in dessen Rahmen es auch zwei Testspiele geben wird - gegen die Ukraine in Nürnberg am 3. Juni und gegen Griechenland in Mönchengladbach am 7. Juni.

Spätestens fünf Tage vor dem ersten Turnierspiel, also am 9. Juni, muss Nagelsmann mit seinen Spielern ins EM-Quartier einziehen. Das geben die UEFA-Regularien vor. Wie 2021 und 2022 verbringen die DFB-Stars den Sommer im sogenannten "Home Ground" von Ausrüster Adidas in Herzogenaurach.