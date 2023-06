Khedira und Wolf angeblich Bierhoff-Erben Flick plant wieder mit Gündogan und Sané, aber ohne Götze Stand: 02.06.2023 11:31 Uhr

Mit den Rückkehrern Antonio Rüdiger, Ilkay Gündogan und Leroy Sané, aber ohne einstige Stammkräfte wie Niklas Süle, Serge Gnabry und Mario Götze geht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in den Länderspiel-Dreierpack zum Saisonende. Bundestrainer Hansi Flick gab am Freitag (02.06.2023) den Kader für die Länderspiele gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien bekannt. Nach Medienberichten sollen außerdem Sami Khedira und Hannes Wolf die sportliche Leitung übernehmen und die Nachfolge von Oliver Bierhoff antreten.

Neben den zurückgekehrten Gündogan, Rüdiger und Sané stehen auch Julian Brandt und Robin Gosens im 26-köpfigen Aufgebot für die Länderspiel-Wochen, die mit dem Friedenszeichen im 1000. Länderspiel am 12. Juni gegen die Ukraine beginnen.

Thomas Müller nicht im Kader - nach Absprache mit Flick

Außerdem sind Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann und Jonas Hofmann wieder dabei. Für die im März noch nominierten Profis Christian Günter und Josha Vagnoman hat Hansi Flick diesmal keinen Platz. Auch Thomas Müller fehlt nach Absprache mit dem Bundestrainer im Kader für die Partien in Bremen, gegen Polen in Warschau am 16. Juni sowie vier Tage später gegen Kolumbien in Gelsenkirchen.

Einziger Spieler ohne Länderspiel ist Malick Thiaw vom AC Mailand, der allerdings zuletzt gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) im Kader gestanden hatte. Kevin Schade (FC Brentford) wird nach dem Ukraine-Spiel zur U21 stoßen und die Junioren-EM in Georgien und Rumänien bestreiten.

Neuer, Bella Kotchap und Nmecha weiter verletzt

Verzichten muss Flick weiterhin auf den langjährigen Kapitän Manuel Neuer. Auch Mergim Berisha sowie die Youngster Armel Bella Kotchap und Felix Nmecha stehen wegen Verletzungen nicht zur Verfügung.

Das Team kommt am 7. Juni in Frankfurt am Main zusammen. Es wird wie schon zuletzt auf dem DFB-Campus trainieren. In den ersten Länderspielen 2023 hatte es im März ein 2:0 gegen Peru und ein 2:3 gegen Belgien gegeben.

Khedira und Wolf nach Medienberichten Bierhoff-Nachfolger

Nach Medienberichten soll der DFB auch die Nachfolge von Oliver Bierhoff geregelt haben. Ex-Weltmeister Sami Khedira und Trainer Hannes Wolf sollen künftig als eine Art Doppelspitze die Sportliche Leitung bilden. Dies berichtet das Portals "Sportbuzzer" und die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Vom DFB gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Khedira soll sich den Berichten zufolge vor allem um die strategische Ausrichtung beim Verband kümmern und nach dem Abschied von Rudi Völler, der sein Engagement als Direktor der A-Nationalmannschaft bis zur Heim-EM 2024 begrenzt, nach Außen das Gesicht der sportlichen Führung werden. Der 36-Jährige müsste dafür aber zunächst sein Amt als Berater des Bundesligisten VfB Stuttgart aufgeben.

Der bisherige U20-Nationaltrainer Wolf (42) soll sich vornehmlich um den Nachwuchs und die Talente-Ausbildung beim DFB kümmern. Der DFB hatte sich nach dem WM-Debakel Ende 2022 in Katar von Bierhoff als Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie getrennt und schon damals angekündigt, dessen Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen zu wollen.

Das DFB-Aufgebot für die Länderspiele

Tor: Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Fulham)

Abwehr: Matthias Ginter (SC Freiburg), Robin Gosens (Inter Mailand), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Malick Thiaw (AC Mailand), Marius Wolf (Borussia Dortmund)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Kevin Schade (FC Brentford), Timo Werner (RB Leipzig), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).