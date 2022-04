Das 2:2 (1:0) von Trabzonspor am Samstagabend (30.04.2022) gegen Antalyaspor bedeutete die Entscheidung in der türkischen Meisterschaft zugunsten der Gastgeber. Bereits am 35. Spieltag ist die Süper Lig entschieden, weil die Mannschaft von Trainer Abdullah Avci vor den letzten drei Begegnungen neun Punkte Vorsprung auf den engsten Verfolger Fenerbahce Istanbul (68 Punkte) vorweist. Zudem hat Trabzonspor den bei eventueller Punktgleichheit entscheidenden direkten Vergleich gewonnen.