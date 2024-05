La Liga Real verabschiedet Kroos mit Applaus und Emotionen Stand: 25.05.2024 22:54 Uhr

Choreo, Spalier, Applaus und viele Emotionen - in seinem letzten Heimspiel für Real Madrid durfte Toni Kroos noch einmal ein Fußball-Wohflühlbad nehmen.

Ein Freistoß, ein Eckball und dann war Schluss: Im letzten Saisonspiel der "Königlichen" am Samstag (25.05.2024) gegen Betis Sevilla endete in der 86. Minute die Zeit von Toni Kroos bei Real Madrid. Unter stehenden Ovationen und "Toni, Toni"-Rufen im Santiago Bernabeu wurde der 34-Jährige vom Rasen verabschiedet und an der Ersatzbank von seiner Familie emotional in Empfang genommen.

Nach zehn Jahren in Madrid beendet Kroos seine Karriere im Sommer. Allerdings hat er vorher noch das Champions-League-Finale mit Real am 1. Juni gegen Borussia Dortmund und die EM mit der deutschen Nationalmannschaft im Kalender.

Reals letztes Spiel in La Liga endete gegen Betis mit 0:0. Allerdings hatten die "Königlichen" schon vorher als spanischer Meister festgestanden.