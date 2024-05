La Liga Real Madrid schießt sich für Dortmund warm Stand: 16.05.2024 23:35 Uhr

Mit einem weiteren Tor-Festival hat der spanische Fußball-Meister Real Madrid seine Spitzenposition in La Liga ausgebaut.

Die Königlichen siegten am Dienstag (14.05.2024) gegen CD Alavés 5:0 (3:0), am Donnerstag verkürzte Erzrivalen FC Barcelona mit einem 2:0 (1:0) in Almeria den Rückstand auf 14 Punkte.

Bellingham trifft schon wieder

Vor dem Spiel von Real standen die Alavés-Spieler Spalier für den Meister, der die Trophäe für seinen 36. Titelgewinn präsentierte. Danach eröffnete Jude Bellingham mit seinem 19. Saisontor schnell den Torreigen (10.). Zweimal Vinicius Junior (27. und 70.) sowie Fede Valverde (45.+1) und Arda Güler (81.) ließen weitere Treffer folgen.

Der deutsche Nationalspieler Toni Kroos wurde in der zweiten Halbzeit aus-, sein Teamkollege Antonio Rüdiger eingewechselt. Real trifft am 1. Juni im Champions-League-Finale auf Borussia Dortmund und kann dann seinen 15. Königsklassen-Titel perfekt machen.

A-Elf - Ancelotti zeigt es Terzic

Im Gegensatz zum BVB, der sich mit der zweiten Garde zuletzt in der Bundesliga mit einem 0:3 in Mainz blamierte, ließ Carlo Ancelotti gegen Alavés fast ausschließlich seine Top-Formation ran - vermutlich die deutliche bessere Idee als die von Edin Terzic.

Rückschlag für Girona im Kampf um Platz zwei

Im Kampf um die Vize-Meisterschaft erlitt das Sensations-Team der Saison, Girona FC, einen Rückschlag gegen den FC Villarreal. Beim 0:1 (0:0) war Bertrand Traoré in der 59. Minute der Torschütze des Abends. In der Nachspielzeit sah Kiko Femenía von Villarreal noch die Gelb-Rote Karte, Girona konnte daraus aber kein Kapital mehr schlagen.

Fermin trifft doppelt für den FC Barcelona

Die Vorlage von Girona nutzte der FC Barcelona dann am Donnerstag und hat nun zwei Spieltage vor Saisonende vier Zähler Vorsprung auf den Dritten. Beim glanzlosen 2:0 beim Tabellenschlusslicht UD Almeria ließ Coach Xavi eine Reihe talentierter Youngster ran und gab vielen etablierten Spielern eine Pause.

Fermin Lopez vom FC Barcelona jubelt nach einem Treffer

Matchwinner wurde der 21-jährige Fermin aus dem eigenen Nachwuchs, der in der 14. Minute per Kopfballaufsetzer zum 1:0 traf und in der 67. Minute auch noch den 2:0-Endstand besorgte.