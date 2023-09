Primera Division FC Girona - Erfolg mit Hilfe von Manchester Stand: 30.09.2023 11:45 Uhr

Der FC Girona thront an der Tabellenspitze der Primera Division und erwartet nun Real Madrid zum Spitzenspiel. Der Erfolg hat allerdings einen Beigeschmack.

"Der 27. September 2023 wird für immer in unsere Geschichte eingehen" - dieser pathetische Satz steht auf der Homepage des FC Girona. An diesem Tag eroberte der Klub aus Katalonien mit einem 2:1-Sieg beim FC Villarreal zum ersten Mal überhaupt die Tabellenführung in der spanischen Primera Division.

Nach dem 7. Spieltag thront das Team aus der 100.000-Einwohner-Stadt noch ungeschlagen mit 19 Punkten an der Tabellenspitze. Das Team von Trainer Michél stellt mit 18 Toren gemeinsam mit dem FC Barcelona auch die beste Offensive.

Spitzenspiel gegen Real Madrid

Doch schon am Samstag (30.09.2023) könnte es mit der historischen Freude schon wieder vorbei sein. Denn dann kommt Real Madrid ins kleine Estadi Municipal de Montilivi und könnte mit einem Sieg seinerseits die Tabellenführung übernehmen.

Auch wenn der Erfolg vielleicht nur eine Momentaufnahme ist, so ist er doch beachtlich. Die vergangene Saison hatten die Rot-Weißen auf Platz zehn beendet, erst 2017 tauchte der Klub zum ersten Mal in Spaniens höchster Liga auf. 2019 stieg man wieder ab, schaffte aber 2022 den Wiederaufstieg.

Blind von der Bayern-Bank in Gironas Stammelf

Deutschen Fans ist vor allem Daley Blind bekannt. Der 33 Jahre alte Niederländer saß in der vergangenen Saison beim FC Bayern vor allem auf der Bank, in Girona ist er als linker Innenverteidiger gesetzt. Star der Defensive (erst sieben Gegentreffer) ist aber Eric Garcia, der vor der Saison als Leihgabe vom FC Barcelona kam. Vorne ragt aktuell Artem Dovbyk (drei Tore) heraus. Antreiber im Mittelfeld ist Yangel Herrera, Zugang von Manchester City. Der Kader hat Breite und Tiefe, es gibt schon elf verschiedene Torschützen. Das nennt man wohl unberechenbar.

Apropos Manchester City. Der FC Girona gehört seit 2017 der City Football Group (CFG) und der Girona Football Group. Die CFG gehört Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan, Mitglied der Herrschaftsfamilie von Abu Dhabi und Besitzer von Manchester City. Die Girona Football Group gehört Pere Guardiola, dem Bruder und Berater des Manchester City-Trainers Pep Guardiola. Beide halten jeweils 44,3 Prozent der Anteile am Klub.

Spieler werden hin und her geschoben

Der CFG gehört neben Man City unter anderem auch der New York City FC und der Melbourne City FC. Die Gruppe ist bekannt dafür, Spieler zwischen diesen Klubs hin und her zu schieben. Vergleichbar ist das mit dem Red-Bull-Kosmos und seinen Klubs FC Liefering, Salzburg und Leipzig. Zum Beispiel Yangel Herrera. Der pendelt seit August 2022 zwischen Manchester und Girona und hat früher auch schon in New York gespielt. Ähnlich ist es bei Aleix Garcia, den Man City seit 2017 munter hin und her schiebt. Auch Abwehrspieler Yan Couto kam aus Manchester nach Girona.

Pere Guardiola wiederum ist auch Mit-Inhaber der Spielerberateragentur Sports Entertainment Group (SEG), die unter anderem auch Daley Blind vertritt.

Mit Fußball-Romantik oder einem Fußball-Märchen hat der aktuelle Erfolg des FC Girona also rein gar nichts zu tun. Aber vielleicht beendet ja Real Madrid am Samstag ohnehin alle Träumereien.