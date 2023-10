FC Barcelona gegen Real Madrid Gündogan und Bellingham - die neuen Clasico-Entscheider Stand: 27.10.2023 15:41 Uhr

Am Samstag (28.10.2023) kommt es zum 201. Mal zum Duell zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Es wird die Clasico-Premiere von Ilkay Gündogan und Jude Bellingham, die als Neuzugänge überragen.

Jude Bellingham gibt zu, dass er von sich selbst " etwas überrascht " ist. Der 20-Jährige wechselte im Sommer für eine Ablösesumme von über 100 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid, um dort über kurz oder lang das Mittelfeld-Erbe der Routiniers Luka Modric und Toni Kroos anzutreten. Stattdessen ist Bellingham aber die Lösung für ein anderes Problem geworden, er macht den Abgang von Torjäger Karim Benzema vergessen. Elf Tore hat Neu-Stürmer Bellingham in seinen ersten zwölf Partien für die Königlichen erzielt.

Bereits nach wenigen Wochen kündigte der Engländer seinen Leistungssprung gewissermaßen an. " Ich denke, ich bin zehnmal besser als vergangene Saison. Ich bin wie ein Schwamm, der alles Mögliche von seinen Mitspielern aufsaugt ", sagte Bellingham, der nun die Gelegenheit bekommt, noch etwas ganz Neues aufzusaugen. Es steht die größte Aufgabe eines Real-Spielers an: El Clasico. Am Samstag (ab 16.15 Uhr) spielen die Madrilenen beim Erzrivalen FC Barcelona.

Bellingham fit für das Top-Duell

Kurz schien fraglich, ob Bellingham überhaupt zu seiner Premiere kommen könnte. Beim 2:1-Sieg in der Champions League bei Sporting Braga hatte er sich verletzt - wenig später konnte er selbst aber Entwarnung geben. " Ich bin bereit, ich fühle mich gut ", sagte Bellingham dem TV-Sender "RTVE" in einem Interview und blickte auf seinen ersten Clasico voraus. "Ich freue mich sehr darauf. Auf die Atmosphäre und darauf, auf einen Gegner zu treffen, den wir als Klub respektieren. Es wird ein großer Spaß ."

Dass sein Start bei Real insgesamt von Spaß und Erfolg geprägt war, hat seiner Meinung nach vor allem mit Carlo Ancelotti zu tun. " Wir haben eine unglaubliche individuelle Qualität, aber all die Spieler bekommen vom Trainer die Erlaubnis, sehr frei zu sein ", sagte Bellingham. Und der Ex-Dortmunder weiß seine Freiheiten bislang perfekt auszunutzen.

DFB-Kapitän lenkt auch das Barca-Spiel

Beim Clasico-Gegner Barca gibt es aber auch einen neuen Mittelfeldspieler, der viele Freiheiten bekommt und diese zum Wohle seines Klubs einsetzt: Ilkay Gündogan. Wie Bellingham seit dem Sommer bei seinem neuen Klub und sofort ein absoluter Gewinn. Nur gibt es den Unterschied, dass der DFB-Kapitän, der zuletzt noch von seinem Ex-Klub Manchester City geehrt wurde, eben genau die Rolle erfüllt, für die er auch geholt wurde.

Spätestens seit der Knöchelverletzung von Frenkie de Jong ist Gündogan der unangefochtene Chef im Barca-Mittelfeld und als erfahrener Spieler die Stütze der Jungstars Gavi, 19, und Fermin Lopez, 20. In zwölf von 13 Pflichtspielen stand der 33-Jährige in der Startelf, spielte fast immer durch und bereitete bereits vier Tore vor. Gündogan ist ein ganz großer Faktor des starken Barca-Saisonbeginns mit drei Siegen in der Champions League und sieben Erfolgen sowie drei Remis in der Liga. Eine Niederlage hat Gündogan mit den Katalanen noch gar nicht erlebt.

Das soll sich auch in seinem ersten Clasico nicht ändern. " Sie sind auf einem höheren Niveau, spielen besser in der Champions League und sind in La Liga viel konstanter, was die Spiele und Ergebnisse angeht ", sagte zum Beispiel Ex-Barca-Spieler Cesc Fabregas, der den amtierenden Meister im Rivalenduell favorisiert, bei "DAZN". Auch er schwärmte von Gündogan. Wie eigentlich alle im und um den Klub.

Xavi schwärmt von Gündogan

" Ilkay hat einen großartigen Start hingelegt, wir sind sehr zufrieden mit ihm. Weil er sich so gut in die Mannschaft eingefügt hat und auch abseits des Platzes eine sehr gute Rolle spielt ", sagte sein Trainer Xavi, der einst eine ähnliche Rolle im Barca-Mittelfeld eingenommen hatte. " Er gibt uns Ruhe und Tempo, ist sehr beweglich und versteht sehr gut, wie wir spielen wollen. Er ist ein Spieler ohne Preis, ihn auf dem Platz zu haben, ist eine Garantie. Ilkay ist von grundlegender Bedeutung für die Art und Weise, wie wir das Spiel verstehen ."

Die Frage ist nun, wer besser versteht, wie ein Clasico funktioniert. Gündogan und Bellingham sind nach kurzer Zeit die neuen Entscheider ihrer Teams geworden - und an ihnen hängt auch, wer das 201. Duell zwischen Barca und Real gewinnen wird.

