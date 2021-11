Sie sprechen viel über Rainer Koch, ohne den Namen Rainer Koch zu wiederholen.

Thomas: Das lassen wir mal so stehen.

Wie sieht es mit einer Kandidatin aus?

Thomas: Diese Gruppe um Katja Kraus hat den schönen Slogan "Fußball kann mehr". Den finde ich gut. Aber was die inhaltlich wollen, weiß ich nicht, das habe ich nicht verstanden. Und wie gesagt, ich bin Heavy User. Ich lese fast alles, was ich in die Finger kriege. Inhaltlich habe ich nichts gefunden, außer dass sie sagen, es müssen mehr Frauen mit rein. Ja gut, mehr Diversität in DFB-Gremien - das unterschreibe ich sofort. Mich interessieren aber in erster Linie Inhalte und mich interessieren Personen, die sagen: Wir versuchen die Bedingungen für den Fußball an sich zu verbessern. Und wir versuchen wirklich, den Watzkes und Rummenigges und Hoeneß’ dieser Welt klarzumachen: Der Profifußball kann ohne Amateurfußball nicht.

