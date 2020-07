Offiziell: Niko Kovac neuer Trainer bei AS Monaco

Niko Kovac wird neuer Trainer bei AS Monaco. Das bestätigte der Verein am Sonntagabend (19.07.2020). Der Kroate, der bis November 2019 beim FC Bayern gearbeitet hatte, unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Nach zwei enttäuschenden Spielzeiten soll Kovac Frankreichs Meister von 2017 wieder auf Kurs bringen. Kovac wird laut Vereinsangaben an diesem Montag sein erstes Training im La Turbie Training Center leiten.

Neun Monate nach Bayern-Rauswurf

Kovac hatte Jupp Heynckes zur Saison 2018/19 bei den Bayern beerbt. In seinem ersten Jahr holte er das Double. Nach einem enttäuschenden Start in die Folgesaison und der 1:5-Niederlage bei seinem Ex-Klub Frankfurt, mit dem er 2018 den DFB-Pokal gewonnen hatte, wurde Kovac in München Anfang November 2019 entlassen. Sein Co-Trainer Hansi Flick ersetzte ihn.

Am Nachmittag hatte Monaco zunächst die Trennung von Moreno verkündet - und den Weg für eine mögliche Verpflichtung von Kovac frei gemacht. Robert Moreno hatte den Job in Monaco erst zu Jahresbeginn übernommen. Bereits am Samstag sei der 42 Jahre alte Moreno darüber informiert worden, dass die Trennung eingeleitet werde. " Unsere Wege trennen sich früher als erwartet, aber ich möchte Robert Moreno danken, dass er die Herausforderung angenommen hat ", sagte Vizepräsident Oleg Petrow.

Monaco beendete abgebrochene Saison nur auf Rang neun

In Monaco hat Kovac erst einmal viel Arbeit vor sich. Nach Platz 17 in der Spielzeit 2018/19 enttäuschte der Klub auch in der wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochenen Saison. Der Champions-League-Halbfinalist von 2017 kam in der Ligue 1 nur auf Platz neun. Viel Vorbereitungszeit bleibt Kovac nicht: Die Saison in Frankreich startet am 23. August, erster Gegner für Monaco ist Stade Reims.

Die Monegassen wünschen sich Kontinuität auf dem Trainerposten. Vor Moreno hatten auch der frühere Weltklasse-Profi Thierry Henry und der wiedergeholte Meistertrainer Leonardo Jardim nicht mit dem erhofften Erfolg beim AS Monaco gearbeitet. Jardim war zuvor von 2014 bis 2018 schon Coach.

dpa/sid/red | Stand: 19.07.2020, 20:35