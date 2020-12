David Alaba (Österreich): Dreimal musste sich David Alaba bei der Wahl in Österreich in den vergangenen Jahren gedulden, jetzt ist der Bayern-Profi wieder ganz oben auf dem Thron. In der von der Nachrichtenagentur APA unter den zwölf Erstliga-Trainern in Österreich durchgeführten Wahl setzte sich Alaba mit 33 Punkten klar vor dem Leipziger Marcel Sabitzer (17) und dem Bald-Leipziger Dominik Szoboszlai (Salzburg/13) durch. Von 2011 bis 2016 war Alaba sechs Mal zum besten Fußballer in Österreich gekürt worden.