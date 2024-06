Bundesliga-Absteiger Gerhard Struber wird neuer Trainer beim 1. FC Köln Stand: 12.06.2024 10:24 Uhr

Der 1. FC Köln hat einen neuen Trainer. Wie der Bundesliga-Absteiger am Mittwoch mitteilte, übernimmt der Österreicher Gerhard Struber den Job.

Darüber, dass die Mission "Wiederaufstieg" mit dem 47-Jährigen in Angriff genommen werden soll, haben in den vergangenen Tagen bereits mehrere Medien berichtet. Nun ist es offiziell.

Struber in Salzburg vorzeitig entlassen

Struber war zuletzt Trainer von RB Salzburg. Österreichs Fußball-Serienmeister hatte sich aber kurz vor dem Ende der Saison von ihm getrennt. Die Salzburger hatten zuvor einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den späteren Meister Sturm Graz verspielt und waren im Halbfinale des österreichischen Pokals gescheitert.

FC-Geschäftsführer Christian Keller ist davon überzeugt, dass es zwischen dem FC und Struber passen wird: "Gerhard passt super in unser Anforderungsprofil. Exemplarisch seien seine Passfähigkeit zur FC-Spielidee sowie seine Kompetenz und Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler genannt."

Ich möchte sehr schnell und richtig tief in die FC-Welt eintauchen.

Gerhard Struber, neuer Trainer des 1. FC Köln

Der 47 Jahre alte Nachfolger von Timo Schultz, dessen Vertrag nicht verlängert wurde, unterschrieb nach Angaben des FC vom Mittwoch bereits am Dienstag einen Vertrag, genaue Angaben über die Laufzeit machten die Kölner nicht.

FC startet am 24. Juni mit dem Training

Struber selbst freut sich nach eigenem Bekunden auf die Mannschaft, sein Trainerteam und die Fans. Er wolle "sehr schnell und richtig tief in die FC-Welt eintauchen, um unseren Zielen nachzujagen und sie auch zu erreichen".

Zuvor hatte Struber drei Jahre in New York die RB-Filiale trainiert und davor unter anderem beim FC Barnsley als Cheftrainer gearbeitet. Er soll seine Tätigkeit am 21. Juni beginnen, wenn die Leistungsdiagnostik ansteht. Am 24. Juni ist der offizielle Trainingsstart am Geißbockheim, dann soll der neue Coach vorgestellt werden.