Kontinentalturnier parallel zur EM Copa America - Messi und Co. zaubern in den USA Stand: 10.06.2024 15:19 Uhr

Die EURO 2024 ist in diesem Sommer nicht das einzige Highlight im Fußballkalender. Viele Fans schauen auch in die USA: Dort beginnt am 20. Juni Ortszeit die Copa America mit Lionel Messi und Co. Hier sind die Infos zum Turnier.

Was ist das für ein Turnier?

Seit 1916 spielen die besten Mannschaften Nord- und Südamerikas in der Copa América. Die Meisterschaft des Kontinentalverbands CONMEBOL ist das Pendant zur Fußball-EM.

Teilnehmer sind traditionell die Mitglieder des Verbandes: Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela - alle aus Südamerika.

Seit 1993 werden auch Fußballmannschaften aus Nord- und Mittelamerika eingeladen. Für gewöhnlich sind dies der Sieger und der Zweitplatzierte des Gold Cup, der Kontinentalmeisterschaft des nord- und mittelamerikanischen Verbandes CONCACAF.

Anders als bei der Euro gibt es bei der Copa América vier Gruppen. Die Gruppensieger und die Zweiten ziehen ins Viertelfinale ein. Anschließend geht es über das Halbfinale ins Endspiel. Darüber hinaus wird es ein Spiel um Platz drei geben.

Wann und wo?

Die Copa América findet vom 20. Juni bis zum 14. Juli in den USA statt. Das Endspiel steigt somit am selben Tag wie das der Europameisterschaft. Das Auftaktspiel des Turniers findet am 21. Juni (2 Uhr) statt. Argentinien trifft auf Copa-Neuling Kanada. Aufgrund der Zeitverschiebung finden aus deutscher Sicht alle Partien um 0 Uhr, 2 Uhr oder 3 Uhr statt.

Die Copa América sollte aufgrund des Rotationsprinzips ursprünglich in Ecuador stattfinden, laut Angaben des Verbands CONMEBOL war das Land jedoch nur nominiert.

Im November 2022 lehnte Ecuador die Ausrichtung aber ab, im Januar 2023 bekamen die Vereinigten Staaten im Zuge einer Zusammenarbeit zwischen CONMEBOL und CONCACAF den Zuschlag. Das Turnier soll den Ausrichtern der WM 2026 (USA, Kanada und Mexiko) außerdem zusätzliche Spiele in der WM-Vorbereitung ermöglichen.

Welche Teams spielen mit?

Die 16 Mannschaften sind in vier Gruppen à vier Teams aufgeteilt:

Gruppe A: Argentinien, Chile, Kanada, Peru

Gruppe B: Ecuador, Jamaika, Mexiko, Venezuela

Gruppe C: USA, Bolivien, Panama, Uruguay

Gruppe D: Brasilien, Costa Rica, Kolumbien, Paraguay

Welche Stars sind dabei?

Nach dem WM-Triumph 2022 hatte Lionel Messi (36) angekündigt, dass er weitermachen wird. Er wird bei der Copa dabei sein. Nach vier verlorenen Endspielen (dreimal Copa América und das WM-Finale 2014) und einem zwischenzeitlichen Rücktritt im Jahr 2016 gewann Messi 2021 die Copa América und wurde 2022 Weltmeister.

Neben Messi werden viele weitere Top-Spieler teilnehmen. Darunter die beiden Real-Stars Vinicius Junior und Rodrygo sowie Argentiniens Stürmer-Duo Lautaro Martínez und Julián Álvarez.

Das brasilianische Toptalent Endrick (l) jubelt gemeinsam mit Vinicius Junior

Besonders gespannt darf man auf Brasiliens Wunderkind Endrick schauen. Der erste 17-Jährige, noch in Diensten von Palmeiras Sao Paulo, war gerade erst der umjubelte Mann in Brasiliens Testspiel gegen Mexiko, das der kleine Flügelstürmer mit seinem Tor zum 3:2 für Brasilien entschied.

Nach der Copa America wird der dann volljährige Flügelstürmer zu Champions League-Sieger Real Madrid stoßen. Den 72 Millionen Euro teuren Transfer hatte der Champions-League-Sieger bereits im Dezember 2022 eingefädelt.

Wer ist Titelverteidiger?

2021 gewann ausgerechnet in Brasilien dessen Nachbar und Erzfeind Argentinien. Das Goldene Tor erzielte Angel di Maria in der 22. Minute. Im Finale besiegten die Argentinier die Gastgeber um Neymar mit 1:0. Rang drei ging an Kolumbien, das Peru mit 3:2 schlug.

In welchen Stadien wird gespielt?

Das Endspiel findet im Hard Rock Stadium in Miami statt. Alle vierzehn Stadien und Spielorte der Copa América:

- Hard Rock Stadium – Miami Gardens, Florida

- Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, Georgia

- AT&T Stadium – Arlington, Texas

- Allegiant Stadium – Paradise, Nevada

- GEHA Field at Arrowhead Stadium – Kansas City, Missouri

- Children's Mercy Park – Kansas City, Kansas

- Levi's Stadium – Santa Clara, Kalifornien

- SoFi Stadium – Inglewood, Kalifornien

- State Farm Stadium – Glendale, Arizona

- Bank of America Stadium – Charlotte, North Carolina

- Inter&Co. Stadium – Orlando Florida

- MetLife Stadium – East Rutherford, New Jersey

- NRG Stadium – Houston, Texas

- Q2 Stadium – Austin, Texas