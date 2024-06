Testspiele Argentinien gewinnt Generalprobe für Copa America Stand: 10.06.2024 07:36 Uhr

Weltmeister Argentinien hat mit einem 1:0 (1:0) gegen Ecuador einen erfolgreichen Test für die anstehende Copa America (20. Juni bis 14. Juli) hingelegt.

Angel Di Maria (36), der nach dem Turnier in den USA seine Nationalmannschaftskarriere beenden wird, traf in Chicago in der 40. Minute für den über 90 Minuten dominierenden Titelverteidiger. Weltfußballer Lionel Messi kam erst nach 55 Minuten zum vielumjubelten Einsatz.

Die Argentinier bestreiten am 20. Juni gegen Kanada das Eröffnungsspiel der Copa America. Zuvor testet der Rekord-Champion, der wie Uruguay schon 15-mal das Turnier gewann, noch gegen Guatemala.

Klatsche für USA

Knapp zwei Wochen vor dem Start der Copa America hat Turniergastgeber USA hingegen ein Debakel erlebt. Das US-Team von Nationaltrainer Gregg Berhalter kassierte am Samstag (08.06.2024, Ortszeit) ein bitteres 1:5 (0:2) gegen Kolumbien. Bei Kolumbiens Triumph in Maryland markierte Ex-Bundesliga-Profi Rafael Borre (Frankfurt, Bremen) per Fallrückzieher (19. Minute) das spektakulärste Tor. Die Gäste schlugen zudem durch Jhon Arias (6.), Richard Rios (77.), Jorge Carrascal (85.) und Luis Sinisterra (88.) zu, während die USA durch Timothy Weah (58.) lediglich zwischenzeitlich verkürzen konnten. Bei den USA stand der Mönchengladbacher Joe Scally in der Startelf.

"Ich bin natürlich wirklich enttäuscht", sagte Berhalter: "Ab der 75. Minute war es meiner Meinung nach ein Mangel an Respekt vor unserem Gegner, dem Fußballspiel und dem, was wir tun."

Toptalent Endrick köpft Brasilien zum Sieg

Brasilien setzte sich dagegen dank des 17-jährigen Toptalents Endrick mit 3:2 (1:0) gegen Mexiko durch. Endrick stößt nach der Copa America und dann volljährig zu Champions League-Sieger Real Madrid. Der Youngster erzielte in der sechsten Minute der Nachspielzeit per Kopf gekonnt den Siegtreffer. Zuvor hatten die Mexikaner dank Julian Quinones (73.) und Guillermo Martinez Ayala (90.+2) die 2:0-Führung der "Selecao" durch Andreas Pereira (5.) und Gabriel Martinelli (54.) ausgeglichen.

Am Mittwoch kommt es in Orlando zum direkten Test-Vergleich zwischen den USA und Brasilien, bevor gut eine Woche später (20.06.2024) Titelverteidiger Argentinien gegen Kanada das erweiterte Südamerika-Turnier eröffnet.