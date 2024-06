Fußball-Bundesliga Kein neuer Vertrag - Hummels-Aus beim BVB Stand: 13.06.2024 21:10 Uhr

Personalbeben bei Borussia Dortmund: Nach Trainer Edin Terzić wird auch Routinier Mats Hummels den Verein nach dieser Saison verlassen.

Informationen der Sportschau decken sich mit einem Bericht der Dortmunder Zeitung "Ruhr Nachrichten", nachdem der Verein dem 35 Jahre alten Innenverteidiger kein neues Vertragsangebot machen wird. Der aktuelle Kontrakt von Hummels ist nur noch bis zum 30. Juni 2024 gültig.

Seit langem war offen, ob Hummels überhaupt beim BVB bleiben will. Im Winter ging die Tendenz noch in Richtung Wechsel. Mit fortschreitendem Erfolg in der Champions League - Dortmund musste sich erst im Finale mit 0:2 Real Madrid geschlagen geben - soll der ehemalige Nationalspieler dann eher zu einem Verbleib tendiert haben.

Öffentlicher Zwist mit Terzić

Wenige Tage vor dem Endspiel in London äußerte Hummels dann öffentlich Kritik an Trainer Edin Terzić und dessen Vermögen, die Mannschaft auch spielerisch nach vorne zu bringen. Das soll nun mit den Ausschlag gegeben haben, dass der Verein ihm kein neues Vertragsangebot unterbreiten will. Auch die Tatsache, dass Terzić den BVB überraschend verlassen wird, soll daran nichts mehr ändern.

Hummels, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die am Freitag beginnende Heim-EM nominiert wurde, spielte von 2008 bis 2016 sowie nach seiner Rückkehr vom FC Bayern München seit 2019 für den BVB.