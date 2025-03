Experte schätzt ein Halbe 2. Liga Kopf an Kopf - ein Zeichen für schlechte Qualität? Stand: 27.03.2025 15:11 Uhr

In der Bundesliga sind zwei Mannschaften dem Rest weit voraus, in der 2. Liga spielt die Hälfte der Teams um den Aufstieg. Was sagt das über die Qualität der Ligen aus? Trainer Alexander Zorniger, der in beiden Ligen trainiert hat, antwortet auf diese Frage.

Der FC Bayern München hat beste Karten, Deutscher Meister zu werden. Auf eines darf er allerdings nicht hoffen: Konkurrenten werden sich nicht gegenseitig die Punkte abnehmen. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga hat in Bayer Leverkusen nur einen Konkurrenten.

In der 2. Liga sieht das für den Hamburger SV schon ganz anders aus. Gäbe es im Meisterrennen nur einen Konkurrenten, könnten die Sektflaschen im Volkspark jetzt schon kaltgestellt werden, denn der zweite Platz reicht auch zum Aufstieg.

Aber die 2. Liga gibt ein gänzlich anderes Tabellenbild ab als die Bundesliga. Sollte die SV Elversberg, derzeit Tabellenneunter, am Freitag (28.03.2025, 18.30 Uhr) beim HSV gewinnen, würden die beiden Klubs nur noch fünf Punkte trennen, also mehr als vor dem 27. Spieltag zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen liegen.

Vier direkte Duelle unter den besten neun Mannschaften der 2. Liga

Die Hamburger haben allerdings die Gewissheit, dass sich die Konkurrenten gegenseitig Punkte wegnehmen werden, und das nicht zu knapp. Von den sieben Mannschaften, die in der 2. Liga zwischen Hamburg und Elversberg liegen, treffen sechs in direkten Duellen aufeinander. Der SC Paderborn als Dritter empfängt den Zweiten, den 1. FC Köln. Zur selben Zeit am Samstag ab 13 Uhr spielt Hannover 96 gegen den 1. FC Magdeburg.

Am Abend ab 20.30 Uhr steht dann noch das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf an. Mehr Spannung im Rennen um den Aufstieg kann eine Liga kaum bieten.

Je enger das Meisterrennen, desto schwächer die Liga?

Eine Datenanalyse des "Global Soccer Network" (GSN) durch den NDR kam zu dem Schluss, dass diese Tabellenkonstellation auf fehlende Qualität in der Liga zurückgeht. Unter anderem wird die These aufgestellt, dass eine Liga von minderer Qualität sei, wenn es keine Mannschaften gebe, die sich von den Verfolgern signifikant absetzen.

Der Bundesliga würde das ein Gütesiegel einbringen, denn der FC Bayern hat 17 Punkte Vorsprung auf den 1. FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt als Dritten beziehungsweise Vierten, Bayer Leverkusen immerhin elf.

Alexander Zorniger: "Kein Zeichen von Qualität"

Alexander Zorniger hat in den beiden oberen deutschen Ligen Erfahrung als Trainer gesammelt. In der Bundesliga war er für den VfB Stuttgart tätig, in der 2. Liga für RB Leipzig und zuletzt bis Oktober 2024 für die SpVgg Greuther Fürth. "Nein, das ist kein Zeichen von Qualität", sagt Zorniger im Gespräch mit der Sportschau bezüglich der so geringen Abstände in der oberen Hälfte der 2. Liga. Viele Daten würden, auch wenn der Vergleich schwierig sei und häufig hinke, in der Bundesliga ähnlich zu denen sein wie in der 2. Liga.

Ein auffälliger Unterschied ist bei der Art festzustellen, wie Tore erzielt werden. In der Bundesliga fallen 79 Prozent aller Tore aus dem Spiel heraus, in der 2. Liga nur 74 Prozent. Dementsprechend höher ist der Anteil in der zweithöchsten Klasse an den Treffern nach Standardsituationen, zu den überwiegend Eckstöße, Freistöße und auch Elfmeter gehören.

Vergleichsdaten Bundesliga und 2. Liga, Saison Bundesliga Saison 2024/25 2. Liga 83,4 Passquote in % 83,0 57,7 Nettospielzeit in min 55,6 189 Zweikämpfe pro Spiel 202 21 Fouls pro Spiel 23 733 (3,1) Tore (pro Spiel) 706 (3,0) 79 Anteile Tore aus Spiel (in %) 74 21 Anteil Standardtore 26 25,5 Torschüsse pro Spiel 26,6 8,4 Torschüsse pro Tor 9,0

Im taktischen Vorgehen seiner Trainer-Kollegen sieht Zorniger ebenfalls keine großen Unterschiede. Aber es gebe einige Punkte, in denen die Bundesligisten den Zweitligisten weit voraus seien, oder besser gesagt: die Spieler der Bundesligisten. Denn für Zorniger ist die individuelle Qualität der größte Unterschied, das wiederum rühre aus den völlig unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten her, und in diesem Punkt "klafft die Schere immer weiter auseinander".

Mehr als eine Phrase: "Auf diesem Niveau darfst du dir keine Fehler erlauben"

Für Zorniger haben Spieler der Bundesliga vor allem beim "ersten Kontakt aus dem Druck heraus", dem "Erkennen von offenen Räumen" und der "Konsequenz in den Zweikämpfen" signifikante Unterschiede gegenüber den Profis in der 2. Liga.

Alexander Zorniger: "Schere klafft immer weiter auseinander"

Mannschaftlich betrachtet, sieht der 57 Jahre alte Fußballlehrer die Bundesligisten im "Ausnutzen von Fehlern" viel konsequenter und erfolgreicher als die Teams eine Klasse tiefer. Der vielfach als Phrase geschmähte Ausspruch "Auf diesem Niveau darfst du dir keine Fehler erlauben" wird so mit Leben gefüllt.

Niederlagen werden leichter verziehen

Die zweite Liga verzeiht einiges mehr, auch Niederlagen. Der 1. FC Köln hat siebenmal schon in dieser Saison verloren, aber nur einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer HSV. Selbst der 1. FC Nürnberg mit neun Niederlagen hat nur sieben Punkte Rückstand auf den Spitzebreiter und nur vier auf den Tabellendritten aus Paderborn.

In der Bundesliga gibt es eine Mannschaft, die neun Niederlagen aufweist. Das ist der VfB Stuttgart auf dem zehnten Platz. Vom zweiten Tabellenplatz, den sie in der vergangenen Saison erreichten, sind die Schwaben 19 Punkte entfernt.

Aber mit einem Sieg am Samstagabend beim derzeitigen Vierten Eintracht Frankfurt würden sie den Rückstand auf die Hessen auf fünf Punkte verkürzen. Außerdem haben sie die Gewissheit, dass Konkurrenten um eine Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb sich gegenseitig Punkte wegnehmen werden. Borussia Mönchengladbach spielt gegen RB Leipzig. Es ist das einzige direkte Duell zwischen zwei Teams aus der oberen Tabellenhälfte der Bundesliga am 27. Spieltag.