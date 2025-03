Meisterrennen in der Bundesliga Darum darf Bayer Leverkusen noch hoffen Stand: 27.03.2025 13:32 Uhr

Vieles spricht für den FC Bayern als neuen Deutschen Meister in der Fußball-Bundesliga, aber eben nicht alles. Es gibt Hoffnung für Bayer Leverkusen, und das hat auch mit den Verletzten beim Konkurrenten zu tun.

Es hat den FC Bayern schon ziemlich gewurmt, dass Bayer Leverkusen auch von vielen Experten als Favorit für das Achtelfinale in der Champions League gehandelt wurde. Zusammengerechnet zogen die Münchner mit einem 5:0 in das Viertelfinale ein, entsprechend groß war die Genugtuung.

Den Fehler dürften weder Experten noch Fans in dieser Saison wiederholen. Daher sei auch an dieser Stelle dokumentiert: Der FC Bayern ist Favorit auf die Deutsche Meisterschaft.

Es gab allerdings auch schon Zeiten, in denen viele kurz davor waren, den Münchnern schon zu gratulieren, erst recht nachdem sich Florian Wirtz schwer verletzt hatte. Dann aber drehte Leverkusen ohne Wirtz einen 1:3-Rückstand beim VfB Stuttgart in einen Sieg, die Bayern kamen nur zu einem 1:1 beim 1. FC Union Berlin, und damit drehte sich auch der Wind ganz leicht.

Leverkusen legt gegen den VfL Bochum vor

Eine erfolgreiche Titelverteidigung von Bayer Leverkusen scheint bei nur noch sechs Punkten Rückstand wieder möglich, zumal es ein paar Dinge gibt, die Trainer Xabi Alonso und seiner Mannschaft in die Karten spielen können.

Da wäre etwa der Vorteil, am 27. Spieltag mit einem auf dem Papier leichten Spiel vorlegen zu können. Leverkusen empfängt am Freitag (28.03.2025) zum Auftakt des 27. Spieltages den VfL Bochum. Ein Sieg, und es wären nur noch drei Punkte Rückstand. Somit könnte die Aufgabe der Bayern einen Tag später ein bisschen schwieriger werden. Der FC St. Pauli ist in München zu Gast, und der kassierte auswärts erst 16 Tore, nur die Bayern sind mit zwölf Toren in dieser Statistik besser.

Allerdings haben die Münchner wahrlich kein Problem in der Offensive, und das nicht nur, weil sie mit 75 Toren mit Abstand die meisten schossen, 16 mehr als Leverkusen. Die Bayern haben in der Offensive auch keine Verletzten.

In der Defensive, ebenfalls die nach Gegentoren gemessen beste der Liga, sieht das ganz anders aus. Mindestens die Hälfte der etablierten Viererkette wird in den kommenden Wochen fehlen. Linksverteidger Alphonso Davies fällt sogar noch weit länger aus, denn der Kanadier zog sich bei einem Länderspiel mit Kanada einen Kreuzbandriss zu.

Bei Dayot Upamecano sind freie Gelenkkörper im linken Knie das Problem. Der Innenverteidiger wird mindestens mehrere Wochen fehlen, möglicherweise ist sogar auch für ihn die Saison beendet.

Rückschlag bei Manuel Neuer

Auch hinter der Viererkette gibt es ein Verletzungsproblem. Torhüter Manuel Neuer war nach einem Muskelfaserriss in der linken Wade im Aufbautraining, erlitt aber einen Rückschlag. Mindestens in den Bundesligaspielen gegen St. Pauli und beim FC Augsburg wird Neuer fehlen.

Sein Ersatz Jonas Urbig ist 21 Jahre alt, kam im Winter aus der 2. Liga vom 1. FC Köln und hatte da seinen Status als Stammtorwart aufgrund von höchstens durchschnittlichen Leistungen veroren.

Nur noch eine Zusatzaufgabe für den Meister

Vielleicht wird Urbig auch noch im Hinspiel der Champions League gegen Inter Mailand am 8. April Neuer ersetzen müssen. Dass die Münchner sich gegen Leverkusen durchsetzten und nun mindestens zwei weitere Spiele in der europäischen Eliteliga bestreiten werden, könnte ein weiterer Vorteil für Leverkusen sein.

Der Meister hat bis zum Ende der Bundesligasaison nur noch eine Zusatzaufgabe zu erledigen. Am Dienstag (01.04.2025, live im Ersten und auch im Stream) steht für den Titelverteidiger das Halbfinale im DFB-Pokal bei Drittligist Arminia Bielefeld an. Der FC Bayern hingegen könnte vor dem 32. und 33. Spieltag auch noch das Halbfinale in der Champions League bestreiten müssen.

Das Restprogramm

Mit dem VfL Bochum wartet der letzte Gegner auf Bayer Leverkusen, gegen den in der Hinrunde Punkte abgegeben wurden. Im Ruhrstadion gab es ein 1:1, die folgenden sechs Spiele wurden gewonnen.

Restprogramm von Bayer Leverkusen* Wettbewerb Gegner Datum Bundesliga VfL Bochum (H) 28.3. DFB-Pokal Arminia Bielefeld (A) 1.4. Bundesliga 1. FC Heidenheim (A) 5.4. Bundesliga 1. FC Union Berlin (H) 12.4. Bundesliga FC St. Pauli (A) 20.4. Bundesliga FC Augsburg (H) 26.4. Bundesliga SC Freiburg (A) 4.5. Bundesliga Borussia Dortmund (H) 10.5. Bundesliga 1. FSV Mainz 05 (A) 17.5.

* bis zum letzten Bundesliga-Spieltag

Damit holte der Meister nochmal fünf Punkte auf die Münchner auf, denn die kamen im selben Zeitraum zu einem 1:1 bei Borussia Dortmund und verloren beim 1. FSV Mainz 05.

Restprogramm des FC Bayern München* Wettbewerb Gegner Datum Bundesliga FC St. Pauli (H) 29.3. Bundesliga FC Augsburg (A) 4.4. Champions League Inter Mailand (H) 8.4. Bundesliga Borussia Dortmund (H) 12.4. Champions League Inter Mailand (A) 16.4. Bundesliga 1. FC Heidenheim (A) 19.4. Bundesliga 1. FSV Mainz 05 (H) 26.4. Champions League evtl. Halbfinale 29./30.4. Bundesliga RB Leipzig (A) 3.5. Champions League evtl. Halbfinale 6./7.5. Bundesliga Borussia Mönchengladbach (H) 10.5. Bundesliga TSG Hoffenheim (A) 17.5.

* bis zum letzten Bundesliga-Spieltag

Vorbild VfB Stuttgart

Die Leverkusener müssten allerdings nicht nur fünf Punkte aufholen, sondern sechs, und angesichts der deutlich besseren Tordifferenz (+51 zu +26) zugunsten der Bayern sind es eher sieben. Gegeben hat es so etwas schonmal in der Geschichte der Bundesliga.

In der Saison 2006/07 holte der VfB Stuttgart an den letzten acht Spieltagen sieben Punkte auf den FC Schalke 04 auf. Die Gelsenkirchener ließen vom 27. bis 34. Spieltag neun Punkte liegeng, der VfB gewann alle Partien und schnappte den Gelsenkirchenern noch die Meisterschale weg.