Worte sind wichtig. "Der Mitgliedsverband, der Russland vertritt, darf an Wettbewerben nur unter dem Namen russischer Fußballverband (RFU) und nicht als Russland teilnehmen." Es war ein Satz, der die Scheinheiligkeit zusammenfasste. Mit dieser Maßnahme wollte die FIFA die Frage lösen, wie mit Russland im Fußball umzugehen sei. Dem Land, das gerade einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt.

Es war auch das Verdienst der Nationalverbände aus Schweden, Tschechien und Polen, dass die FIFA damit nicht durchkam. Sie blieben unnachgiebig. Polens Verbandspräsident Cezary Kulesza teilte mit: "Wir spielen nicht gegen Russland. Egal, welchen Namen die Mannschaft trägt." Die drei Verbände sollten Ende März in der WM-Qualifikation in den Play-offs gegen Russland spielen. Und so konnte die FIFA sich nicht mehr vor der Entscheidung drücken, ob sie Russland mitspielen lässt oder nicht. Und am Montagabend, mehr als vier Tage nach dem Beginn der Invasion der Ukraine durch Russland, mussten FIFA und UEFA gemeinsam nachgeben: Kein Spiel mehr mit Putin.

Schweden, Tschechien und Polen erzeugten den Druck