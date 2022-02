Moskau-Auschluss soll bald folgen

Der Kontinentalverband hat sich aber noch weitere Schritte vorbehalten und angekündigt, weiterhin jederzeit außerordentliche Sitzungen abzuhalten, in denen die Situation in der Ukraine neu bewertet wird - und wird, wenn erforderlich, weitere Maßnahmen beschließen.

Freilos für RB Leipzig

Eine solche ist, russische Mannschaften von der Teilnahme von europäischen Wettbewerben auszuschließen. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird die UEFA Spartak Moskau aus der Europa League verbannen, was RB Leipzig ein Freilos für das Viertelfinale beschert. Bis auf Weiteres sollen keine russischen Mannschaften unter dem Dach der UEFA spielen dürfen.

Milliarden von Gazprom und Abramowitsch nicht mehr gefragt

Eine eindeutige Position hat dagegen der FC Schalke 04 eingenommen. Nach der Entscheidung, den Namen von Hauptsponsor Gazprom vom Trikot zu nehmen, hat der Zweitligist nun auch die Zusammenarbeit beendet, verzichtet auf viele Millionen Euro. Schalke betonte, dass " dennoch die vollständige finanzielle Handlungsfähigkeit des Vereins von dieser Entscheidung unberührt " bliebe und " die Vereinsführung zuversichtlich " sei, " zeitnah einen neuen Partner präsentieren zu können ".

Laut englischer "Times" steht ein solches Szenario auch in der Zusammenarbeit der UEFA mit Gazprom bevor. Der Europaverband arbeite bereits an einer Auflösung des Vertrags mit dem bisherigen Hauptsponsoren der Champions League. Dadurch wäre auch die EM in Deutschland 2024 betroffen, bei der das russische Erdgasunternehmen als größter Geldgeber angedacht war.

Ein solcher ist auch Roman Abramowitsch beim FC Chelsea. Wie sehr er das aber in Zukunft sein wird, ist offen. Was der Oligarch jedoch angekündigt hat, ist, dass er sich vorerst zurückziehen wird. " Ich habe Treuhändern der wohltätigen Stiftung von Chelsea die Verantwortung und Fürsorge für den FC Chelsea übertragen ", teilte Abramowitsch mit. Er bleibt jedoch Besitzer und könnte in der Zukunft zurückkehren.

Quelle: red