Auftaktsieg von Mexiko Haiti gewinnt gegen Katar beim Gold Cup Stand: 26.06.2023 14:06 Uhr

Die Fußball-Nationalmannschaft von Katar hat zum Auftakt des Gold Cups in den USA und Kanada eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen, Rekordsieger Mexiko dagegen die erste Hürde problemlos genommen.

Katar unterlag am Sonntag (25.06.2023/Ortszeit) in letzter Sekunde Außenseiter Haiti 1:2 (1:1), Mexiko kam ebenfalls in Gruppe B zu einem nie gefährdeten 4:0 (2:0) über Honduras. Beide Spiele wurden im texanischen Houston ausgetragen.

Haiti feiert nach Rückstand

Frantzdy Pierrot sicherte dem Weltranglisten-87. Haiti mit seinem späten Treffer (90.+7 Minute) den unerwarteten Erfolg. Duckens Nazon (45.+1, Handelfmeter) hatte zuvor die katarische Führung durch Yusuf Abdurisag (20.) ausgeglichen.

Katar war als Gastgeber automatisch für die WM 2022 qualifiziert, schied aber nach teils sehr enttäuschenden Vorstellungen mit drei Niederlagen in der Vorrunde aus.

Chavez trifft für Mexiko

Für Mexiko waren zum Einstand von Interimstrainer Jaime Lozano der Mittelfeldspieler Luis Romo (1./23.), Orbelin Pineda (52.) und Luis Chavez (64.) erfolgreich.

Kontinentalturnier des CONCACAF

Der Gold Cup des Dachverbandes CONCACAF in den USA und Kanada ist das Kontinental-Turnier für Teams aus Nord- und Mittelamerika und der Karibik. Seit 1991 wird es unter seinem aktuellen Namen ausgetragen, Mexiko gewann das Turnier achtmal, die USA waren siebenmal erfolgreich. Katar nimmt zum zweiten Mal als Gast teil.

Der Gold Cup ist auch schon ein kleiner Testlauf für die WM 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko sogar drei Gastgeber hat.