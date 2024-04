EM-Qualifikation DFB-Frauen in Rostock gegen Polen Stand: 19.04.2024 16:43 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten Ende Mai das erste von zwei EM-Qualifikationsspielen gegen Polen im Rostocker Ostseestadion.

Den Austragungsort verkündete der DFB am Freitag. Die Partie des dritten Spieltages findet am 31. Mai um 20.30 Uhr statt. Zuletzt hatte die DFB-Auswahl im Dezember einen 3:0-Sieg gegen Dänemark in Rostock gefeiert.

Zwei Siege zum EM-Quali-Auftakt

In die EM-Quali startete die Mannschaft von Interimstrainer Horst Hrubesch mit zwei Siegen in Österreich (3:2) und gegen Island (3:1). In der Vierergruppe steht die DFB-Elf mit der optimalen Punktausbeute auf Rang eins. Das Rückspiel in Polen steigt am 4. Juni. Die beiden Gruppenersten erhalten jeweils ein direktes Ticket für die Endrunde 2025 in der Schweiz.