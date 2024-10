Länderspiele der DFB-Frauen Auch Freigang und Schüller müssen Wück absagen Stand: 22.10.2024 19:34 Uhr

Schwächung im Sturm: Christian Wück muss bei seinem Debüt als Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen auf die Angreiferinnen Lea Schüller und Laura Freigang verzichten.

Schüller (26/Bayern München) reiste laut Verbandsmitteilung am Dienstag wegen anhaltender Kniebeschwerden aus dem Frankfurter Teamhotel ab, Freigang (26/Eintracht Frankfurt) wird aufgrund einer Erkältung am Mittwoch nicht mit nach London fliegen.

Erst gegen England, dann gegen Australien

Dort trifft Deutschland in Wembley am Freitag (20.30 Uhr/ARD) in einer Neuauflage des EM-Finales von 2022 auf die englischen Europameisterinnen. Für Schüller nominierte Wück umgehend Vivien Endemann (23/VfL Wolfsburg) nach. Bei Freigang besteht hingegen Hoffnung auf einen Einsatz gegen Australien in Duisburg (28. Oktober, 18.10 Uhr/ZDF).

Wück war bereits vor sieben Monaten zum neuen Chefcoach berufen worden, er hat nun auch auf dem Rasen die Nachfolge von Horst Hrubesch angetreten. Sein erstes Turnier wird die EM im Sommer 2025 in der Schweiz.

Auch Keeperin Grohs musste absagen

Für die anstehenden Länderspiele hatte zuvor bereits Torhüterin Maria Luisa Grohs (Bayern München) wegen einer Mandel-Operation absagen müssen. Als Ersatz wurde erstmals Sophia Winkler von der SGS Essen berufen.

