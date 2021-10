Auslosung Frauen-EM - auf wen Deutschland treffen könnte

Die Europameisterschaft im Frauenfußball war eigentlich für den Sommer 2021 geplant. Zu Beginn der Coronakrise wurde jedoch die EM der Männer um ein Jahr aus dem Jahr 2020 in den Sommer 2021 verlegt. Die UEFA verlegte auch das Frauen-Turnier um ein Jahr und argumentierte, dass dem Wettbewerb bei einer Kollision mit dem dem Männer-Turnier Aufmerksamkeit verloren gehe.

"Damit stellen wir sicher, dass es das einzige große Turnier im Sommer 2021 sein wird und das Rampenlicht bekommt, das es verdient", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin im April 2020, als die Entscheidung fiel. Nun rückt das Turnier näher: Am Donnerstag (28.10.2021) werden Gruppen ausgelost.

Die Auslosung: Deutschland in Lostopf 1

Um 18 Uhr wird es ernst: In Manchester werden die Gruppen der EURO 2022 ausgelost. Deutschland liegt in Topf 1 und erhält jeweils Gegnerinnen aus den Töpfen 2, 3 und 4. Einige starke Teams sind also möglicherweise Teil der deutschen Gruppe: Schweden stand 2019 in Frankreich im WM-Halbfinale, Dänemark und Österreich erreichten bei der EM 2017 in den Niederlanden beide das Halbfinale.

Für das deutsche Team wird es das erste große Turnier seit der WM 2019. Die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Tokio hatte Deutschland durch das Viertelfinal-Aus gegen Schweden bei der WM verpasst, so kam es zu der nun dreijährigen Wartezeit auf den nächsten großen Einsatz.