Zweitligaspiel verlegt Osnabrück gegen Schalke ohne Zuschauer am Millerntor Stand: 03.05.2024 12:03 Uhr

Die Zweitliga-Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Schalke 04 wird wie von der Deutschen Fußball Liga (DFL) geplant am Dienstag (18.30 Uhr) im Millerntorstadion in Hamburg ausgetragen - ohne Zuschauer. Das gaben die Niedersachsen am Freitag bekannt.

Notwendig ist die Verlegung der Begegnung, weil im Stadion an der Bremer Brücke bauliche Mängel am Stadiondach festgestellt worden waren und die Stadt Osnabrück eine vorübergehende Nutzungsunterlassung erteilt hatte.

Streit zwischen VfL und S04 über alternativen Austragungsort

Der Mitteilung des VfL von Freitagmittag war ein Streit zwischen den beiden Clubs nach der Ankündigung der DFL vorangegangen. Die hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass die Begegnung am Dienstag (7. Mai, 18.30 Uhr) in Hamburg stattfinden solle. Bis zuletzt hatten die "Lila-Weißen" nach alternativen Austragungsorten gesucht - das Weserstadion des SV Werder Bremen, aber auch die Arena von Hannover 96 seien in Betracht gekommen.

Die Niedersachsen hätten diese Alternativen "unter Wahrung von Faninteressen geprüft und als Option vorgeschlagen", wie die VfL-Geschäftsführer Philipp Kaufmann und Michael Welling mitteilten. Der FC Schalke habe "diesen fanfreundlicheren Alternativen nicht zugestimmt, das Spiel muss nun komplett ohne Zuschauer stattfinden".

VfL hätte sich andere Lösung gewünscht

Die Zustimmung aus Gelsenkirchen wäre erforderlich gewesen, um einen Wechsel der Spielstätte zu realisieren. In der Mitteilung drückt der VfL aus, "die Beweggründe dafür nicht" zu verstehen. Man habe "sich im Sinne der Fans eine andere Lösung gewünscht, akzeptiert aber die Entscheidung des FC Schalke 04".

Eine Reaktion der Schalker auf die Vorwürfe gab es zunächst nicht. Am Mittwoch hatten die "Königsblauen" noch erklärt, einer Partie "auf einem neutralen Platz der Bundesliga oder 2. Bundesliga" zuzustimmen.

