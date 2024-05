Europa League Marseille nur Unentschieden gegen Atalanta Stand: 02.05.2024 23:12 Uhr

Olympique Marseille hat es beim 1:1-Unentschieden im Halbfinal-Hinspiel der Europa League gegen Atalanta Bergamo verpasst, einen Sieg vorzulegen.

Bergamo holte sich durch das Unentschieden im Velodrome einen Vorteil und kann mit einem Sieg im Rückspiel zu Hause in einer Woche den Finaleinzug sichern. Der Gewinner dieses Duells wäre am 22. Mai in Dublin der Endspielgegner von Bayer Leverkusen, sollte sich der deutsche Meister nach dem 2:0 im Hinspiel in seinem Halbfinale gegen AS Rom durchsetzen.

Bergamo hatte im Viertelfinale für Aufsehen gesorgt, als die Norditaliener den englischen Titel-Mitfavoriten FC Liverpool ausgeschaltet hatten.

Scamacca mit der frühen Führung für Atalanta

Gianluca Scamacca (11. Minute) schockte Olympique mit der frühen Führung für die Gäste. Chancel Mbemba (20.) besorgte mit einem sehenswerten Schuss vom Strafraumeck (20.) den Ausgleich.

Marseille drängte nach dem Seitenwechsel auf den Siegtreffer. Die beste Chance hatte Azzedine Ounahi, der eingewechselte Marokkaner traf eine Viertelstunde vor Schluss aus gut 20 Metern nur die Latte.