Europa League Viertelfinale Liverpool nach Pleite gegen Bergamo vor dem Aus Stand: 11.04.2024 23:06 Uhr

Der FC Liverpool braucht nach der 0:3-Heimniederlage gegen Atalanta Bergamo ein Fußball-Wunder, um das Aus in der Europa League abzuwenden. Benfica hat gegen Olympique Marseille im Hinspiel ein 2:1 vorgelegt. AS Rom ist nach dem 1:0-Sieg beim AC Mailand klar auf Kurs in Richtung Halbfinale.

Atalanta Bergamo siegte am Donnerstagabend (11.04.2024) an der Anfield Road mit 3:0 und zerstörte die Hoffnungen des FC Liverpool auf einen möglichen weiteren Titel in der Abschiedssaison von Teammanager Jürgen Klopp wohl schon im Hinspiel.

Die Reds, die unter Klopp schon den Ligapokal gewonnen hatten, können sich in den kommenden Wochen wohl komplett auf den engen Dreikampf in der englischen Meisterschaft und das Fernduell mit Arsenal und Manchester City konzentrieren - es sei denn sie fabrizieren beim Rückspiel in einer Woche in Italien ein echtes Fußball-Wunder.

Gianluca Scamacca ließ nach der Führung (38. Minute) nach einer Stunde auch den zweiten Treffer für Atalanta folgen. Der mögliche Anschlusstreffer elf Minuten vor dem Ende durch Mohamed Salah, der erst zur Pause ins Spiel kam, wurde wegen einer Abseitsstellung vom VAR wieder einkassiert. Mario Pasalic (83.) erzielte kurz darauf den 3:0-Endstand - und besiegelte Liverpools erste Heimniederlage nach 33 Spielen.

" Das tut weh, wir hatten viel zu viele individuelle Fehler, und sind hart bestraft worden ", sagte Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk dem Guardian. " Wir haben uns natürlich in eine sehr schwere Lage gebracht. Aber wir müssen versuchen, das geradezurücken. Wenn wir nicht mehr daran glauben, brauchen wir gar nicht erst nach Italien zu fahren. "

Benfica legt Sieg gegen Marseille vor

Benfica Lissabon unter Trainer Roger Schmidt konnte daheim gegen Olympique Marseille einen 2:1-Erfolg vorlegen. Rafa Silva (16.) und der argentinische Weltmeister Ángel di María (52.) erzielten die Tore für die Gastgeber, der ehemalige BVB-Profi Pierre-Emerick Aubameyang (67.) sorgte für den Anschlusstreffer der Gäste aus Marseille.

Vor dem Spiel hatte es viel Aufregung in Lissabon gegeben, nachdem Benfica zunächst die Karten der Gäste-Fans storniert hatte, aus Sicherheitsgrründen, wie es nach Klubangaben hieß. Zuvor hatten französische Behörden den Fans von Benfica den Besuch des Rückspiels untersagt. Nach Protesten, unter anderem von Fan-Organisationen, durften die OM-Fans am Ende doch ins Stadion.

Roma nach Sieg bei Milan auf Kurs in Richtung Halbfinale

Für den AC Mailand wird es dagegen nach einer Heimniederlage schwer, ins Halbfinale einzuziehen. Milan kassierte im Serie-A-Duell eine 0:1-Niederlage gegen AS Rom. Gianluca Mancini erzielte den einzigen Treffer der Partie für die Römer.