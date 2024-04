Bei Benfica in der Europa League Stunden vor dem Anpfiff unklar - dürfen Marseilles Fans ins Stadion? Stand: 11.04.2024 14:28 Uhr

Zahlreiche Fans von Olympique Marseille befinden sich vor dem Viertelfinal-Hinspiel bei Benfica in Lissabon. Einen Tag vor dem Spiel wurden ihre Eintrittskarten aber storniert - ein neuer Streit um den Umgang mit Gästefans läuft.

Benfica stornierte eigenen Angaben zufolge die Karten am Dienstagabend (09.04.2024). Der Klub sei von den Behörden vor möglicher Gewalt durch Marseilles Fans gewarnt worden, hieß es in einer Mitteilung. Am Donnerstagabend (21 Uhr) soll das Hinspiel im Estadio da Luz in Lissabon stattfinden. Zuvor hatten französische Behörden den Fans von Benfica den Besuch des Rückspiels untersagt. Das Rückspiel steht kommende Woche Donnerstag im Stade Velodrom in Marseille an. "Benfica bedauert zutiefst die Entscheidung der französischen Behörden. Sie entziehen dem europäischen Wettbewerb ihren Geist" , teilte der Klub mit - und ging dann selbst genauso vor.

Laut Regularien stehen den Gästeklubs jeweils fünf Prozent der Eintrittskarten bei einem Europapokalspiel der UEFA zu. Nationales Recht steht aber über den Verbandsstatuten, so sind die Verbote durch die Behörden grundsätzlich möglich. Neu ist bei diesem Fall aber: Mit Benfica sprach ein Verein und keine Behörde das Verbot aus.

Das Estadio da Luz, Heimat von Benfica Lissabon

Fanbündnis: "Das ist eine Vergeltungsmaßnahme"

"Das ist eine Vergeltungsmaßnahme für das von den französischen Behörden verhängte Reiseverbot für das Rückspiel" , sagt Martin Endemann vom Fanbündnis Football Supporters Europe im Gespräch mit der Sportschau. "Dafür gibt es keine rechtliche oder regulatorische Grundlage. Diese Entscheidung ist unverantwortlich und gefährdet jeden Fan. Sicherer wäre es, Zugang zum Gästeblock zu gewähren" , sagt Endemann.

"Fans von Marseille als auch von Benfica werden zum Spielball von französischen Behörden und Benfica, ohne dass diese Rücksicht auf die sicherheitstechnischen Folgen nehmen." Hinzu komme: Tausende Fans, die nach der Auslosung Flüge und Unterkünfte gebucht sowie Urlaub eingereicht hätten, werde die Möglichkeit verwehrt, ihre Mannschaft spielen zu sehen.

Martin Endemann vom Fanbündnis Football Supporters Europe

Die französische Fanorganisation AN Supporters schrieb im Netzwerk X: "Wenn es zu Spannungen kommt, weil die Fans von Marseille gezwungen waren, in den örtlichen Park statt ins Stadion zu gehen, muss Frankreich die Verantwortung dafür übernehmen, das Problem verursacht zu haben. Und auch Benfica muss die Verantwortung dafür übernehmen, geschmollt zu haben. Sie können nicht leugnen, gewarnt worden zu sein."

Marseilles Präsident: "Kehren wir zur Vernunft zurück"

Auch in Marseille gibt es Unmut. "Ich kann nicht akzeptieren, dass unsere Fans, die große Opfer gebracht haben, um nach Portugal zu kommen, die Tribünen nicht betreten dürfen" , sagte Pablo Longoria, Präsident von Olympique Marseille. Die Situation könne außerdem dazu beitragen, das Sicherheitsrisiko zu erhöhen, wenn sich OM-Fans vor dem Estadio da Luz treffen. "Es ist immer noch möglich, zur Vernunft zurückzukehren und die richtigen Entscheidungen zu treffen."

Pablo Longoria, Präsident von Olympique Marseille

Die vorausgegangene Entscheidung der Präfektur Bouche-du-Rhone, keine portugiesischen Fans zum Rückspiel in Marseille zuzulassen, hatten die beiden Klubs bereits in einer gemeinsamen Erklärung kritisiert. "Wir appellieren an die Behörden beider Länder, das Viertelfinale der UEFA Europa League im Beisein der Fans beider Vereine zu spielen" , so die beiden Klubs. Fußball stehe für Emotion und Integration, verliere aber "ohne die Anwesenheit der Fans an Bedeutung".

Nach dem Präzedenzfall Neapel - Frankfurt machte das Vorgehen Schule

Im März 2023 hatten italienische Behörden Fans von Eintracht Frankfurt vom Besuch des Spiels bei der SSC Neapel ausgeschlossen. Die Lösung des Problems war es nicht: Es kam in der Stadt zu Ausschreitungen zwischen Neapels Anhängern und angereisten Fans aus Frankfurt, von denen die meisten längst Flüge und Hotelübernachtungen gebucht hatten.

Philipp Reschke, Vorstandsmitglied bei der Eintracht, sagte damals im Hessischen Rundfunk: "Die Büchse der Pandora wurde hier möglicherweise geöffnet. Wir hoffen, dass das nicht Schule macht." Doch genau das passierte: AS Rom gegen Feyenoord, Nizza gegen Basel, Feyenoord gegen Lazio, Lazio gegen Feyenoord waren Fälle von Fan-Ausschlüssen und zuletzt waren auch bei Olympique Marseilles Spiel gegen Ajax Amsterdam Gästefans auf Grundlage von behördlichen Beschlüssen nicht zugelassen. Doch im Gegensatz zum Spiel in Lissabon trafen nie die Klubs diese Entscheidungen.

UEFA-Präsident kündigte Regeländerung an, die nie erfolgte

Nach dem Verbot gegen Frankfurter Fans in Neapel kritisierte auch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin die Verbote von Gästefans. "Diese Situation ist untragbar und wir müssen dringend etwas dagegen tun, denn die Entscheidung der Behörden ist absolut nicht korrekt" , sagte er damals im ZDF. "Wir müssen sagen: Wenn so etwas passiert, wird dort nicht gespielt. Ganz einfach: Wir werden die Regeln ändern."

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin

Die Regeln wurden seitdem jedoch nicht geändert - aber die bestehenden Regularien auch nicht durchgesetzt. Denn darin ist die Bereitstellung des Gästekontingents Maßgabe. Zur aktuellen Situation in Lissabon äußerte sich die UEFA auf Anfrage der Sportschau zunächst nicht.