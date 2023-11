DFB-Pokal-Achtelfinale Wolfsburgs-Frauen wollen ihre Superserie ausbauen Stand: 24.11.2023 11:45 Uhr

Titelverteidiger VfL Wolfsburg eröffnet heute das DFB-Pokal-Achtelfinale der Frauen. Gegen Werder Bremen wollen die "Wölfinnen" ihre fast schon unglaubliche Siegesserie ausbauen.

Der Cupverteidiger und Rekordsieger (insgesamt zehn Triumphe und neun in Serie) hat alle 46 vergangenen Partien in dem Wettbewerb gewonnen. "Es gilt immer wieder aufs Neue, diese Zahl größer zu machen. Wir kriegen ja durch diese Zahl nichts geschenkt" , sagte Trainer Tommy Stroot vor der Partie am Freitag (18.00 Uhr). Auch der 34-Jährige ist sich sicher: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so eine Pokalserie noch einmal geben wird."

Natürlich ist das Team um DFB-Kapitänin Alexandra Popp Favorit gegen den Bundesliga-Siebten. Die bisher letzte Niederlage für die VfL-Frauen im Pokal ist zehn Jahre her, damals gab es ein 0:1 beim 1. FFC Frankfurt. Für die Wolfsburgerinnen hat der Wettbewerb in dieser Saison noch an Bedeutung gewonnen, nachdem sie in der Champions League vor der Gruppenphase ausgeschieden sind.

Vier Bundesligaduelle

Die Partie ist eines von insgesamt vier Bundesligaduellen im Achtelfinale. Die SGS Essen erwartet den 1. FC Köln, die TSG Hoffenheim muss gegen RB Leipzig ran und Eintracht Frankfurt spielt gegen den SC Freiburg. Das Spiel der Eintracht-Frauen wird aber erst im Januar ausgetragen. Das gilt auch für die Partie des FC Bayern München beim Drittligisten Kickers Offenbach. Der Grund: Frankfurt und München sind auch in der Champions League gefordert.

Noch drei Drittligisten dabei

Neben Offenbach sind noch zwei weitere Drittligisten im Rennen. Der FC Viktoria Berlin erwartet den Zweitligisten Carl Zeiss Jena, der FSV Mainz 05 freut sich auf den MSV Duisburg. Und noch ein anderer Zweitligist ist dabei: Der Hamburger SV will Bayer Leverkusen ein Bein stellen.