Champions League der Frauen Lyon gewinnt Halbfinal-Hinspiel beim FC Arsenal Stand: 19.04.2025 15:45 Uhr

Rekordsieger Olympique Lyon steht vor dem erneuten Einzug ins Finale der Champions League der Frauen. Beim FC Arsenal holten die Französinnen einen Auswärtssieg.

Der achtmalige Königsklassen-Gewinner gewann am Samstag das Halbfinal-Hinspiel beim FC Arsenal mit 2:1 (1:0) und legte den Grundstein für das Weiterkommen im Rückspiel am 27. April. Lyon trat vor allem in der Defensive stark auf und nutzte die sich bietenden Torchancen eiskalt.

Marozsán und Däbritz nur auf der Bank

Kadidiatou Diani (17.) und Melchie Dumornay (82.) trafen für die Französinnen, die im Viertelfinale Bayern München ausgeschaltet hatten. Mariona Caldentey (78., Foulelfmeter) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für Arsenal. Ex-Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán, Sara Däbritz und Laura Benkarth kamen für OL nicht zum Einsatz.

Im zweiten Halbfinale am Sonntag (18.00 Uhr) treffen Wolfsburg-Bezwinger FC Barcelona und der FC Chelsea aufeinander. Das Finale steigt am 24. Mai in Lissabon.