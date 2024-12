Frauenfußball-Bundesliga Simon schießt die Bayern wieder auf Rang zwei Stand: 15.12.2024 16:21 Uhr

Beim 2:0 (1:0) erzielte die 32-Jährige beide Treffer (30./51.) und sorgte dafür, dass die Bayern wieder mit Eintracht Frankfurt gleichzogen. Nur das schlechtere Torverhältnis sorgt dafür, dass München auf Rang zwei überwintert.

Wolfsburg hält sich in Bremen schadlos

Am Samstag hatte der VfL Wolfsburg drei Tage nach dem vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale der Champions Leaugue den Rückstand auf Frankfurt bereits auf einen Punkt verkürzen können, bei Werder Bremen gab es einen 3:1 (2:1)-Erfolg. Nachdem Lineth Beerensteyn (6.) die Favoritinnen in Führung gebracht hatte, sorgte Lara Schmidt (8.) für den überraschenden Ausgleich. Beerensteyn (9.) traf dann erneut, Nationalspielerin Jule Brand (56.) sorgte nach der Pause für die Entscheidung.

Frankfurt mit souveränen Auftritt in Jena

Frankfurt hatte bereits am Freitag die Tabellenführung zu Weihnachten fast klargemacht. Die Eintracht-Frauen setzten sich zum Rückrunden-Auftakt beim Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena mit 3:0 (0:0) durch. Die Treffer für die SGE erzielten Carlotta Wamser (68. Minute), Remina Chiba (86.) und Nationalspielerin Laura Freigang (89.).

Nach dem Abschluss des 12. Spieltages am Montag geht die Liga in eine fast sechswöchige Pause. Die Eintracht greift sogar erst wieder Anfang Februar mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen ins Geschehen ein.

Eintracht lange ohne Durchschlagskraft - Anyomi verletzt raus

Die klar favorisierten Frankfurterinnen hatten in Jena in der ersten Hälfte zwar viel Ballbesitz, zu einer Großchance kam die SGE gegen stark verteidigende Gastgeberinnen aber nicht. Zudem musste Stürmerin Nicole Anyomi in der 40. Minute angeschlagen ausgewechselt werden.

Auch nach der Pause tat sich die Eintracht zunächst schwer. Die für Anyomi in die Partie gekommene Wamser erlöste die Hessinnen dann aber. Chiba und Freigang sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung. Kurz zuvor musste allerdings auch Nationalspielerin Sophia Kleinherne verletzungsbedingt raus.

Leverkusen bleibt an der Spitze dran

Auch Bayer Leverkusen bleibt in der engen Spitzengruppe, in der vier Teams nur ein Punkt trennt. Die Werkself siegte mit 2:0 in Freiburg. Sophie Zdebel erzielte in der 17. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss die Führung für Bayer. Delice Boboy sorgte tief in der Nachspielzeit für die Entscheidung gegen aufgerückte Freiburgerinnen (90.+5).