Frauen-Bundesliga, 19. Spieltag Entscheidendes Abstiegsduell in Meppen Stand: 04.05.2023 18:03 Uhr

Die Frauen-Bundesliga geht in den Endspurt. Noch vier Spieltage stehen auf dem Programm, der nächste startet am Samstag. Dabei kommt es zum spannenden Duell zwischen dem MSV Duisburg und dem SV Meppen, bei dem um nichts geringeres als den Klassenerhalt gespielt wird. Auch für die Titelanwärterinnen aus München und Wolfsburg sowie im Kampf um den dritten Rang zwischen Frankfurt und Hoffenheim zählt jeder Punkt.

Bayer 04 Leverkusen – Eintracht Frankfurt (Samstag, 06.05.2023, 13 Uhr)

Über ein Jahr war es her, dass Leverkusens Verena Wieder ein Bundesliga-Spiel absolviert hat. Nach einem Kreuzbandriss mit komplizierter Heilung fiel die 22-Jährige lange Zeit aus. Ende März feierte sie ihr Comeback – und scheint sich wieder in Topform gespielt zu haben. Beim Testspiel vergangene Woche gegen den MSV Duisburg machte sie den Treffer zum 1:0. Ihr erster Saisontreffer in der Bundesliga fehlt noch, vergangene Spielzeit waren es immerhin sechs Tore.

Gegen Eintracht Frankfurt könnte sie für Bayer 04 Leverkusen eine wichtige Rolle spielen. Das Team von Coach Robert de Pauw geht als Underdog in die Partie und muss dabei auch noch auf einige Spielerinnen verzichten. Caroline Siems und Clara Fröhlich fehlen, der Einsatz von Dina Blagojevic, Annika Enderle und Selina Ostermeier ist nämlich fraglich.

Headcoach Robert de Pauw muss bei Leverkusen auf einige Spielerinnen verzichten.

SGS Essen – Bayern München (Samstag, 06.05.2023, 13 Uhr)

Erst als Strategin auf dem Platz, dann hinter den Kulissen: Karin Danner hat viel für die FC Bayern Frauen getan und hat nun ihren Abschied zum Saisonende verkündet. Was wäre da ein besseres Geschenk als der Meistertitel? Noch ist dieser eine Titel drin, nachdem die Münchnerinnen sich aus Champions League und DFB-Pokal verabschiedet haben. Mit einem Sieg gegen die SGS Essen am Samstag wäre der FCB dem Titel einen Schritt näher.

Leiterin der Frauen-Abteilung Karin Danner beim FC Bayern: Die Strategin hört auf Mehr als 25 Jahre war Karin Danner für den Frauenfußball beim FC Bayern verantwortlich. Sie führte das Team von der Zweitklassigkeit in die europäische Elite. Nun verlässt diese prägende Person den Verein. mehr

Danner hat als Spielerin insgesamt sieben Meistertitel mit dem FC Bayern geholt – allerdings nur auf Bayerischer Ebene. Die großen Erfolge kamen erst danach: Als Managerin war sie bei vier Deutschen Meistertiteln dabei. Nun könnte Nummer fünf folgen. Mit Essen, Hoffenheim, Leverkusen und Potsdam zum Saisonende warten durchaus machbare Aufgaben auf die Münchnerinnen, die einen Punkt vor Wolfsburg liegen.

VfL Wolfsburg – 1. FC Köln (Sonntag, 07.05.2023, 13 Uhr)

Es führt kein Weg an ihr vorbei: Alex Popp macht beim VfL Wolfsburg einfach den Unterschied. Während sie im Champions League Hinspiel noch wegen einer Wadenverletzung fehlte, stand sie beim Rückspiel am Montag wieder auf dem Platz und zeigte insbesondere ihre Kopfballstärke. Mit einem Treffer unterstützte sie ihr Team auf dem Weg ins Finale.

Champions League Party in London - VfL Wolfsburg träumt weiter vom Triple Der Sieg im Champions-League-Krimi soll Signalwirkung für die nächsten Wochen haben. Das Triple ist für die VfL-Frauen noch möglich. mehr

Nach drei Wochen Pause ging sie über die vollen 120 Minuten – eine Kampfleistung und auch mental ein Meisterstück. Nach diesem Erfolg glaubt die Kapitänin nun fest an das Triple und findet, dass in dieser Saison alles perfekt passt. Wie gut, kann sie mit ihrem Team am Sonntag zuhause gegen den 1. FC Köln wieder einmal unter Beweis stellen.

SC Freiburg – SV Werder Bremen (Sonntag, 07.05.2023, 13 Uhr)

Ihre 100. Bundesliga-Partie machte die Österreicherin Katharina Schiechtl am vergangenen Spieltag gegen den SV Meppen. Nun steht das nächste Jubiläum für die Defensivspielerin bevor, die mit einer Sehnenreizung in dieser Saison lange ausgefallen ist. Als absolutes Werder-Urgestein seit 2013 – damals noch in der zweiten Bundesliga – hat die 30-Jährige bereit 199 Pflichtspieleinsätze absolviert.

Katharina Schiechtl (l.) stand schon häufig für Werder Bremen auf dem Platz.

Beim SC Freiburg am Sonntagmittag könnte sie die 200 in Grün-Weiß vollmachen. Noch immer geht es für die Werder-Frauen dabei um den Klassenerhalt und Nationalspielerin Schiechtl könnte in der Defensive mit dafür sorgen, dass der Abstieg endlich kein Thema mehr für die Werkself ist.

TSG Hoffenheim – Turbine Potsdam (Sonntag, 07.05.2023, 16 Uhr)

Es ist ihr Traum, auf Vereinsebene international zu spielen. In der kommenden Saison stehen die Chancen für Chantal Hagel dafür gut – ganz gleich, ob sie sich mit der TSG Hoffenheim noch den dritten Tabellenplatz und damit das Ticket für die Champions League sichert. Da die angehende Grundschullehrerin für die kommende Spielzeit zum VfL Wolfsburg wechselt, ist ihr die Teilnahme auf europäischer Ebene sowieso schon sicher.

Trotzdem will sie sich mit einem dritten Rang von der TSG Hoffenheim verabschieden. Das Unentschieden im wichtigen Nachholspiel gegen die Eintracht Frankfurt hat dieses Unterfangen aber deutlich erschwert. Nun zählen in Hoffenheim nur noch Siege. Die nächste Chance dazu gibt es am Sonntagnachmittag gegen Turbine Potsdam.

SV Meppen – MSV Duisburg (Sonntag, 07.05.2023, 16 Uhr)

Zwei Niederlagen in zwei Spielen stehen auf dem Konto von Trainer Thomas Gerstner, der seit Mitte April beim MSV Duisburg an der Seitenlinie steht, um den Klassenerhalt zu schaffen. Vier Spieltage bleiben ihm dazu noch. Dabei hat Gerstner damit Erfahrung. Von 2018 bis 2021 war er bereits Coach der MSV-Frauen und in dieser Zeit ist es ihm dreimal gelungen, die Liga zu halten.

Mit Meppen am Sonntag, danach Freiburg, Essen und Hoffenheim kann er noch wichtige Punkte sammeln. Das Spiel am Sonntag gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SVM könnte dabei richtungsweisend sein, um sich noch vom 11. Tabellenplatz zu verabschieden. Den Test gegen Leverkusen vor wenigen Tagen musste Duisburg allerdings 1:3 verloren geben. Gerstner spricht aber von einem "aufschlussreichen Spie"“ und wird wohl am Sonntag seine Konsequenzen daraus ziehen.