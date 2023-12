Frauen-Bundesliga Frankfurt souverän in Freiburg - SGS Essen gewinnt in Köln Stand: 16.12.2023 16:12 Uhr

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben durch einen klaren Auswärtserfolg am Samstagmittag (16.12.2023) in der Bundesliga den dritten Tabellenplatz erobert. Die SGS Essen jubelte derweil in Köln.

Die Hessinnen gewannen beim SC Freiburg 4:0 (2:0) und weisen jetzt 20 Punkte auf. Barbara Dunst (23.) und ein Eigentor von Alina Axtmann (41.) sorgten schon in den ersten 45 Minuten für klare Verhältnisse. Lisanne Gräwe (66.) und Nicole Anyomi (70.) erhöhten zum Endstand.

SGS Essen gewinnt in Köln

Die SGS Essen setzte sich zuvor mit 1:0 (1:0) beim 1. FC Köln durch. Bereits im DFB-Pokal-Achtelfinale waren die beiden Mannschaften aufeinander getroffen. Auch am 25. November hatte die SGS beim 4:3-Sieg das bessere Ende für sich.

Dass die Kölnerinnnen sich für die Pokal-Pleite revanchieren wollten, machten sie in der Anfangsphase der Bundesliga-Partie im Franz-Kremer-Stadion klar. Die Gastgeberinnen schnürten sie die Gäste aus Essen tief in deren Spielhälfte ein. Nach gut 20 Minuten kamen die SGS aber besser in die Partie und setzten die Kölnerinnen vermehrt unter Druck.

Belohnt wurden die Offensivbemühungen der Essenerinnen dann in der 27. Minute: Nach Vorlage von Ramona Maier traf Linksverteiderin Lena Ostermeier mit einem präzisen Linksschuss aus zwölf Metern ins Netz. Es blieb der einzige Treffer der Partie. Womit die Essnerinnen ihren fünften Sieg im zehnten Bundesliga-Spiel feierten. Weniger gut sieht es bei dern Kölnerinnen aus, die bereits im fünften Pflichtspiel in Folge ohne Erfolg blieben.

Bayer-Frauen beenden Sieglosserie gegen Duisburg

Breits am Freitag haben die Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen gegen den MSV Duisburg einen wichtigen Sieg eingefahren und ihre Sieglos-Serie in der Bundesliga beendet. Die Werkself bezwang zum Auftakt des zehnten Spieltags den Tabellenletzten MSV Duisburg mit 4:1 (1:1) und kletterte vorerst auf Rang vier.

Die isländische Nationalspielerin Karolina Vilhjalmsdottir erzielte schon in der vierten Minute das Führungstor für die Gastgeberinnen, die am Montag noch 0:3 beim deutschen Meister Bayern München verloren hatten. Zuvor hatte es drei Remis in Folge gegeben. Natalie Muth glich noch vor der Pause aus (38.), doch Kristin Kögel (62.), Nikola Karczewska (69.) und Verena Wieder (90.+5) schossen Bayer zum Sieg. Kurz vor Schluss sah Muth die Gelb-Rote Karte (89.).