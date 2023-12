Frauen-Bundesliga Freiburg stoppt Essener Höhenflug Stand: 09.12.2023 14:20 Uhr

Der SC Freiburg hat in der Frauen-Bundesliga den Höhenflug der SGS Essen zunächst gestoppt.

Die Freiburgerinnen gewannen am Samstag (09.12.2023) mit 1:0 (1:0) in Essen und schoben sich in der Tabelle bis auf zwei Punkte an die Kontrahentinnen heran, die zunächst weiter auf Platz vier rangieren, aber von Frankfurt und Leverkusen noch überholt werden können.

Freiburg zeigte in Halbzeit eins eine dominante Vorstellung und wurde durch den Führungstreffer von Lisa Kolb belohnt (30. Minute). Zwar übernahm Essen in der zweiten Hälfte das Spielgeschehen, ließ jedoch Durchschlagskraft und Präzision vermissen. So retteten die Freiburgerinnen den knappen Vorsprung über die Zeit.

Leipzig und Nürnberg verpassen Befreiungsschlag

Zum Auftakt des Spieltages am Freitag hatten die Frauen von RB Leipzig einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf ebenso verpasst wie die direkten Konkurrentinnen des 1. FC Nürnberg. Im Duell der Aufsteiger hieß es nach einer niveauarmen Partie am Ende 0:0 in Leipzig. Nürnberg bleibt zunächst Vorletzter mit vier Zählern. Davor ist Leipzig Tabellen-Zehnter mit sechs Punkten.