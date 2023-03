14. Spieltag Frauen-Bundesliga - Torhunger und Titelambitionen Stand: 09.03.2023 18:13 Uhr

Am 14. Spieltag der Frauen-Bundesliga treffen viele Teams im Abstiegskampf auf die Liga-Schwergewichte.

FC Bayern München – MSV Duisburg (Freitag, 19.15 Uhr)

Bayern trifft im DFB-Pokal-Halbfinale auf den VfL Wolfsburg – eine große Hürde auf dem Weg zum ersten Titel der Saison. Immerhin in der Liga sind Georgia Stanway und Co. dem Titelverteidiger auf den Fersen und können das gegen Duisburg am Freitagabend auch bleiben. Mittelfeldspielerin Stanway weiß, wie es sich anfühlt, Titel zu sammeln. In der Länderspiel-Pause sicherte sie sich mit England zum zweiten Mal in Folge den Arnold Clark Cup. Beim Sieg im Auftaktspiel gegen Südkorea gelang der Münchnerin der 1:0-Führungstreffer per Elfmeter.

Nach dem gewonnenen EM-Titel ein weiterer Beweis, dass England auch ein Kanditat auf den WM-Titel im Sommer ist. Mit dem FC Bayern will Stanway ebenfalls auf Titeljagd gehen. Bislang hat die Mittelfeldspielerin zweimal für die Bayern getroffen und ist ansonsten vor allem durch ihre körperliche Spielweise aufgefallen. Kein Wunder, ihr Freund spielt Rugby und dem schaut sie gerne mal zu.

SV Werder Bremen – Eintracht Frankfurt (Samstag, 13 Uhr)

Drei Treffer hat Frankfurts Nicole Anyomi in der aktuellen Spielzeit erzielt – zwei waren es allein zuletzt gegen den SC Freiburg. Nicht unbedingt die Ausbeute, die sich eine Stürmerin vorstellt. "Ich muss vor dem Tor egoistischer sein" , sagte die gebürtige Krefelderin in einem Interview mit der "Frankfurter Rundschau" in dieser Woche. Zu oft gebe sie den Ball lieber ab, als sich selbst am Abschluss zu versuchen.

Nachdem sie nun aber eine Weile von Verletzungen verschont blieb und mit ihrem Doppelpack gegen Freiburg gezeigt hat, dass sie treffen kann, will sie es ihrem Vorbild Cristiano Ronaldo gleichtun: Tore, Tore, Tore lautet die Devise. Beim SV Werder Bremen bekommt sie die nächste Gelegenheit dazu.

Bayer 04 Leverkusen – VfL Wolfsburg (Sonntag, 13 Uhr)

Das Kaderkarussell dreht sich. Während der VfL Wolfsburg bekannt gab, sich von einigen Spielerinnen trennen zu wollen und etwa auf der Torhüterinnen-Position nur mit Merle Frohms langfristig zu planen, hat Bayer 04 Leverkusen eine wichtige Vertragsverlängerung verkündet: Lilla Turányi (24) bleibt. Ungarns Fußballerin des Jahres 2022 spielt seit 2020 für Leverkusen und hat sich dort zur Stammspielerin entwickelt.

Die zweimalige ungarische Meisterin ist schnell und zweikampfstark. Das muss sie auch sein, wenn sie sich mit Bayer 04 am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg behaupten will. Die Gäste werden aus ihrer Niederlage zuletzt gegen die TSG Hoffenheim gelernt haben. So wird einiges auf Turányi und ihr Team zurollen.

TSG Hoffenheim – SV Meppen (Sonntag, 13 Uhr)

Paulina Krumbiegel könnte in die Fußstapfen von Serge Gnabry treten. Als einziger Spieler im Trikot der TSG Hoffenheim erhielt Gnabry die Auszeichnung für das Tor des Monats der Sportschau. Für Februar ist nun auch Krumbiegel nominiert mit ihrem Weitschuss-Treffer gegen den 1. FC Köln. Einfach mal aus der eigenen Hälfte abziehen und dann auch noch treffen – das ist typisch für die ehrgeizige Spielerin.

Was etwas verwundert: Das Tor gegen Köln war ihr erstes und bislang einziges Saisontor. Die Mittelfeldspielerin sammelt statt Toren vielmehr Kilometer. Gegen zwar abwehrstarke Meppenerinnen, die dafür offensiv nicht so gefährlich sind, könnte sich Krumbiegel wieder mal mehr vor das gegnerische Tor wagen. Übrigens: Das Spiel wird das letzte sein, in dem Nadine Rolser als Interimstrainerin an der Seitenlinie steht. Sie übergibt dann an Stephan Lerch.

Turbine Potsdam – 1. FC Köln (Sonntag, 16 Uhr)

Die Torflaute beim 1. FC Köln soll endlich ein Ende finden. Gegen den Tabellenletzten aus Potsdam will sich das Team von Trainer Sascha Glass endlich wieder nach oben arbeiten. Helfen könnte dabei Selina Cerci, die nach ihrer langen Verletzungspause zuletzt ihr Comeback im Fußball und ihr Debüt in Köln feiern durfte.

Am Unentschieden gegen Leverkusen konnte sie nichts mehr ändern, am Sonntag aber vielleicht schon den entscheidenden Unterschied machen. Zumal es für die 22-jährige Stürmerin gegen ihren Ex-Verein geht. Für Turbine Potsdam traf sie in ihren zwei Spielzeiten bis zu ihrer Verletzung 21 Mal. Das erhofft man sich nun auch in Köln, wo man mit zehn Toren und elf Punkten auf dem zehnten Platz rangiert.

SGS Essen – SC Freiburg (Sonntag, 16 Uhr)

Die SGS Essen gilt als Talentschmiede im Frauenfußball. Daher spielen in Essen im Schnitt auch die jüngsten Spielerinnen der Liga, so wie Beke Sterner. Die 20-Jährige traf vergangene Woche zum zweiten Mal in dieser Saison und gilt bei der SGS als vielversprechendes Eigengewächs. Ihren Traum, später einmal Champions League zu spielen, wird sie aber wohl erst einmal hintenanstellen müssen.

Bei der SGS hat sie sich für drei weitere Jahre verpflichtet – und Essen wird es wohl in naher Zukunft nicht auf den dritten Tabellenrang schaffen. Zumal nun mit Freiburg, Frankfurt und Hoffenheim drei Schwergewichte der Liga warten. Mit aktuell 14 Punkten auf Rang sieben hält sich die SGS aber immerhin von den Abstiegsplätzen fern und könnte den Vorsprung in Freiburg ausbauen. Doch das wird schwierig für Sterner und ihr junges Team.